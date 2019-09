El fatal desenlace de Blanca Fernández Ochoa en la sierra madrileña conmocionó el pasado miércoles a la sociedad española, después de cuatro jornadas de intensa búsqueda y muchas incógnitas sobre las circunstancias de su desaparición. Ahora, los familiares de la esquiadora aseguran que no les importa el modo en el que falleciera, aunque no esconden su sorpresa, pues aseguran que "tenía planes" y "no había razón para pensar en nada raro".

El cuñado de la medallista olímpica y portavoz de la familia durante estos días, Adrián Federighi, ha asegurado que Blanca estaba "superbien" y "tenía planes e ingresos", lejos de "ninguna presión económica", pues vivía con ellos. Asimismo, ha explicado que se dedicaba a hacer entrenamientos y, aunque lo pasó muy mal en sus dos divorcios, "no había ninguna razón para pensar en nada raro".

En este sentido, Federighi ha apuntado que, si tomo alguna decisión que ellos desconocían, la respetan y desean que "todos los hagan".

En esta misma línea se ha pronunciado también la hermana de la esquiadora, Lola, que ha explicado que estaba "fenomenal" y que incluso había operado a su perra el día previo a la desaparición, porque quería irse de viaje unos días y llevársela con ella. "Por eso nos extraña mucho", ha abundado.

Velarán el cuerpo el sábado

La familia de la medallista olímpica ya tiene el cadáver después de que se le haya practicado la autopsia, y este sábado a las 09.00 horas se celebrará un velatorio en Cercedilla para despedirla, antes de que se proceda a la incineración.

La capilla ardiente estará abierta entre las 09.00 y las 21.00 horas locales.

El cuerpo de la esquiadora ha abandonado las instalaciones del Instituto Anatómico Forense de Madrid este viernes alrededor de las 17.40 horas, después de que el juez de Collado Villalba encargado del caso diera por finalizados los trabajos y permitiera su entrega a la familia.

"La despedida la haremos en familia. Parece que ella quería que la incinerasen y esparcir los retos en Siete Picos, que era su montaña preferida. Haremos una bonita excursión todos los hermanos y echarnos unas risas que era lo que a ella le gustaba", ha comentado este viernes Lola Fernández Ochoa.

Medalla de la Comunidad de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que en las próximas semanas llevará al Consejo de Gobierno otorgarle a la esquiadora la medalla de la Comunidad de Madrid en reconocimiento a su trayectoria y su aportación al deporte español.

Díaz Ayuso ha avanzado también que el nuevo instituto de Montecarmelo llevará el nombre de Blanca Fernández Ochoa.

El ministro de Cultura y Deporte en funciones, José Guirao, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, acudirán a la localidad madrileña de Cercedilla a acompañar a su familia cuando Blanca sea despedida en el tanatorio.