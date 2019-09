La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha destacado este viernes que "no hay una crisis de seguridad, no hay una situación descontrolada" y ha añadido que "estamos entre las ciudades más seguras del mundo".

En una entrevista a Catalunya Ràdio ha reconocido que hay "un problema concreto" que tiene que ver con el cambio del tratamiento judicial de los hurtos de hace dos años, que considera que ha provocado que los hurtos se hayan "disparado", el que ha destacado que "ha pasado en todo España" pero "en una ciudad global con treinta millones de turistas, ha subido más".

Para afrontar la situación ha dicho "ahora todo el mundo se ha puesto las pilas" en referencia a las últimas reuniones entre las administraciones, lo que comportará "mejoras en los próximos meses".

En cuanto a la pobreza energética, la alcaldesa ha reclamado que Endesa asuma íntegramente la deuda de las familias vulnerables porque es "responsable" y que la Generalitat se ponga "firme" y no ceda "ni un milímetro".

En cuanto a las reuniones sobre seguridad de las administraciones de los últimos días, ha dicho que hace más de un año que se tendrían que haber producido y que para afrontar la seguridad "el tema judicial es central". Colau ha destacado que tuvo mejor relación con los anteriores consellers de Interior que con Miquel Buch. Ha dicho que ha sido "muy difícil" trabajar con el conseller pero que esto ha cambiado a partir de las últimas elecciones municipales. "Bienvenido sea el plan de choque", ha dicho.

También ha denunciado el uso de la seguridad por parte de algunos partidos políticos, como el PP y Cs: "No podemos permitir que nadie haga campaña electoral diciendo que Barcelona es un caos. Esto no puede quedar impune". Ha denunciado que algunos han dicho "auténticas barbaridades". "No puede ser que Casado pueda ir diciendo que te apuñalan por la calle", ha añadido en relación al líder del PP.

En cuanto a los locales del Puerto Olímpico, donde el jueves murió una mujer apuñalada, ha insistido en que no le gusta el "modelo de ocio" del Puerto Olímpico, en que no lo "adecuado" y ha explicado que en enero se podría hacer el cambio de competencias del espacio y "alrededor del mes de marzo" podrían iniciar el cierre de los locales.

"La Generalitat se tiene que poner firme con Endesa"

Durante los últimos días las administraciones han celebrado varias reuniones para tener una posición unitaria ante Endesa en cuanto a la deuda que acumulan las familias vulnerables. En este sentido, ha dicho que la administración no tiene que pagar la mitad de la deuda, sino que todo lo tiene que asumir la compañía eléctrica.

"Es Endesa quien tiene que asumir el coste de la deuda a las familias vulnerables" porque es "responsable" de no haber firmado el acuerdo cuando se lo propusieron, ha manifestado Colau. "Entendemos que es un bien de primera necesidad y por tanto no se puede cortar el suministro", ha reivindicado.

"La Generalitat se tiene que poner firme, no puede ser que ceda ni un milímetro ante el chantaje de una multinacional que tiene las tarifas más caras de toda Europa", ha reclamado Colau, que ha argumentado que "Endesa tiene un beneficio millonario, la deuda de estas personas con pobreza energética es mínimo". Ha añadido que el modelo energético actual es "inaceptable" y que hace falta "otro".

Su "prioridad institucional" es que los presos salgan

Colau ha asegurado que su "prioridad institucional" es que los presos independentistas salgan de la prisión, mediante indultos o con la reforma del Código Penal si es necesario, y ha pedido que se deje la gesticulación.

"Quiero que mi amigo Jordi Cuixart --presidente de Òmnium-- salga de prisión, y el resto de personas también. El país necesita que salgan de prisión", ha sostenido Colau, y ha añadido que si no salen de prisión es complicado tener un debate político sereno.

"Esto si que es un objetivo de país: que salgan de prisión" ha insistido la primera edil barcelonesa, al ser preguntada sobre la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes soberanistas, y ha dicho que respeta el derecho a la protesta pero que cree que aquellos que tengan responsabilidad de gobierno no deben marear la perdiz con propuestas simbólicas y de gesticulación, en sus palabras.

Preguntada por una de las medidas que ha planteado ERC, un gobierno de concentración en la Generalitat, ha apuntado: "Ni Roger Torrent se cree la propuesta. Sabe que no tiene recorrido", ha apuntado en relación al presidente del Parlament, que propuso la medida.

La alcaldesa barcelonesa ha pedido que no los "arrastren" --a los comuns-- y que resuelvan sus problemas internos y decidan si hay hoja de ruta o no, textualmente, y ha considerado que el hecho de que vuelva a haber elecciones es negativo porque se necesita estabilidad.