El curso escolar 2019/2020 comenzará este lunes con una cifra estable de alumnos, 784.797, apenas un 0,4% más que el ejercicio anterior, pero con un incremento de 1.507 docentes que eleva la plantilla de maestros y profesores un 2%, hasta las 71.689 plazas, una cifra récord.

Estas son solo algunas de las magnitudes detalladas este jueves por el conseller de Educación, Vicent Marzà, y su número dos, el secretario autonómico Miguel Soler, en la rueda de prensa convocada con motivo del inicio del curso, en la que ambos dirigentes realizaron una radiografía al estado actual del sistema educativo valenciano.

La consecuencia del aumento de docentes es el descenso de las ratios de alumnos por aula. En el caso de los colegios, se sitúa en 20,6 escolares por clase, por debajo del máximo, fijado en 25 alumnos por aula. En los institutos, la ratio de 24,9 se sitúa también por debajo del máximo, fijado en 30 alumnos por aula.

Otro de los aspectos destacados cada inicio de curso se refiere a las infraestructuras escolares. Según destacó el conseller Marzà, este lunes se inaugurarán siete centros educativos nuevos, y otros siete están en fase de construcción.

Estas aperturas supondrán que 2.019 alumnos dejarán de estar escolarizados en barracones, aunque otros 12.000 seguirán en aulas prefabricadas, tanto en centros fabricados íntegramente con ellas como en unidades añadidas en otros colegios o institutos. Según el titular de Educación, esta cifra se elevaba hasta los 19.000 alumnos en 2015, cuando el primer Consell del Botànic accedió al poder.

Según las cifras aportadas por la Conselleria, en 2015 había 26 centros construidos íntegramente con barracones, de los que ya se han construido 13 nuevos (es decir, aún quedan otros 13 con aulas prefabricadas).

No obstante, Marzà destacó que la situación en este inicio de curso es "radicalmente diferente", ya que estos barracones "ya no son estructurales", sino que sus centros cuentan con obras en marcha o previstas para su futura eliminación. "Un barracón sirve para que estén de forma temporal y no estructural", remarcó.

De hecho, el Plan Edificant, que delega en los ayuntamientos el proceso administrativo para construir los nuevos colegios como forma de agilizar la burocracia y acortar los plazos, tiene consignados ya 708,6 millones de euros para mejoras en 537 centros escolares. Otros 226 se encuentran en la fase inicial del procedimiento.

Otra novedad tiene que ver con el aumento de la cuantía del Bono Infantil, destinado a sufragar la educación de 0 a 3 años en centros privados. El mínimo sube de 80 a 90 euros, y el máximo se fija en 180 euros, frente a los 140 del curso pasado. El presupuesto de esta ayuda sube un 20,6%, hasta los 55,5 millones de euros, con una previsión de que el 94% de los solicitantes acabe siendo beneficiario.

En esta línea, las escuelas infantiles prevén escolarizar a 46.280 niños de 0 a 3 años, un 3% más que el curso anterior. De ellos, 15.102 ocuparán plazas gratuitas de 2 años en 772 aulas.

Respecto a los libros de texto, 427.739 escolares se beneficiarán del sistema XarxaLlibres de banco de libros gratuitos. El 82% de las familias opta ya por esta modalidad, de la que solo han quedado fuera algunos colegios concertados por voluntad de los titulares de los mismos, según manifestó el secretario autonómico, Miguel Soler.

En cuanto a la formación del profesorado, la Comunitat Valenciana cuenta con 19 centros de formación, uno más que el curso pasado, y con una plantilla de más de 200 formadores. Respecto al perfeccionamiento en lenguas, la Conselleria ofrece más de 5.000 plazas gratuitas de inglés en las escuelas oficiales de idiomas (EOI) y estancias formativas en Irlanda y Gran Bretaña, así como los cursos intensivos de inmersión en inglés para el profesorado.

En cifras

561.678 alumnos cursan sus estudios en centros públicos en la Comunitat, frente a 221.317 que lo hacen en la concertada.

1.847 centros educativos valencianos están sostenidos con fondos públicos.

136.000 beneficiarios tendrán las becas de comedor el curso que comienza, según la previsión de la Conselleria, que ha asignado un presupuesto de 72,7 millones de euros a esta partida, un millón más que el curso pasado.