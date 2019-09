Gamba de Denia, de Garrucha o de Palamós. Estas serán las tres variedades de gambas, originarias de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía, respectivamente, que se pondrán al servicio de estos tres chefs en la próxima edición de Gastrónoma.

Su intervención será una de las más esperadas y una de las más 'estrelladas, ya que Quique Dacosta, Joan Roca y Ángel León suman juntos nueve estrellas Michelín y todos están incluidos en la lista 'The World's 50Best Restaurants'.

Quique Dacosta es todo un referente en la gastronomía, tanto a nivel nacional como a internacional. Con tres estrellas Michelin y tres soles Repsol, el cocinero creador de más de 3.000 platos ha sido Premio Nacional de Gastronomía y está incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes. En España cuenta con cinco restaurantes: Quique Dacosta, en Denia y El Poblet, MercatBar, Vuelve Carolina y Llisa Negra en Valencia.

El primero, que lleva su nombre, atesora tres Estrellas Michelín mientras que el segundo, El Poblet, cuenta con una. Además, el ranking Opinionated About Dining publicado el pasado mes de mayo reconoció su restaurante 'Quique Dacosta' con el cuarto puesto de la lista, que lo mantiene por quinto año consecutivo entre los diez mejores restaurantes de Europa.

Joan Roca, por su parte, es uno de los cocineros más influyentes. Su restaurante 'El Celler de Can Roca' ha sido nombrado dos veces 'Mejor Restaurante del Mundo', una en 2013 y otra en 2015. Hoy, con tres estrellas Michelin sigue estando en la lista 'The World's 50 Best Restaurants'.

La suya es una cocina libre que sublima y respeta el sabor genuino con la aplicación de la técnica precisa. Armoniza tradición y modernidad y busca un equilibrio que ofrezca un viaje emocional para el comensal. La actividad creativa culinaria de la tríada Roca, unida a su sentido de la hospitalidad, heredado de las generaciones pasadas, y a la especial conexión fraternal de la cocina, el vino y el mundo dulce, hacen de su cocina una de las mejores del mundo.

Ángel León es otro de los grandes de la gastronomía española. Tiene un discurso culinario basado en el respeto y la fantasía, y aúna en perfecta simbiosis la tradición y la evolución. En su trayectoria profesional ha recibido innumerables reconocimientos entre los que caben destacar el Premio Nacional de Gastronomía otorgado por la Real Academia Española (2013), el Chef L'Avenir por la Academia Internacional (2011), el máximo reconocimiento de la Guía Michelin para Aponiente y el puesto 94 en la lista de los 'The World's 50Best Restaurants'.

Con Joan Roca y Ángel León ya son 19 los chefs que cocinarán en Gastrónoma, que tendrá en sus fogones a cocineros de la talla de Quique Dacosta, Ricard Camarena, José Andrés, Susi Díaz, Kiko Moya, Josean Alije, Alberto Ferruz, Christian Bravo, Luis Valls y Paco Torreblanca, entre otros.

Gastrónoma cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Valencia y Castellón, y está organizada por Feria Valencia, con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales y la ayuda de los chefs de la Comunitat Valenciana.