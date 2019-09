Las principales organizaciones agrarias y cooperativas del colectivo -la Coordinadora Campesina del País Valenciano-COAG, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y La Unió de Llauradors i Ramaders, con el apoyo de la Federació de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana) han convocado de forma conjunta la manifestación y tractorada, que ha encabezado una pancarta con el lema 'Por el cava y el sector vitivinícola'.

Las organizaciones alertan de que, si se confirman los precios a la baja que a día de hoy están ofreciendo las grandes bodegas, los productores valencianos sufrirán unas pérdidas económicas superiores a los 28 millones de euros, de los que cerca de 7,5 millones corresponden al sector del cava de Requena.

Tras la pancarta con el lema, los participantes han exhibido otras como las frases: 'Ningún fondo buitre pisotea mi uva'; 'Al pan pan y al vino vino: esto es un atraco' o 'No a las grandes corporaciones que desangran el medio rural'. Los manifestantes valencianos se han sumado a paros convocados en otras regiones productoras vitivinícolas como Cataluña y Extremadura, según han informado las organizaciones en un comunicado.

Al término de la movilización, el presidente de la entidad sin ánimo de lucro para la Promoción Agroalimentaria de Calidad de la Comunitat Valenciana (Proava), Félix Cuartero, ha defendido en el manifiesto la necesidad de adoptar medidas dirigidas a "sacar a los viticultores de una grave y prolongada crisis de rentabilidad que está provocando una falta de relevo generacional y el abandono de campos".

INVESTIGACIÓN A LAS GRANDES BODEGAS

Entre las reivindicaciones del colectivo se incluye la solicitud a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pongan en marcha una "campaña especial de investigación sobre las grandes bodegas a fin de sancionar posibles acuerdos de precios"; el cumplimiento "estricto" de la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria; agilizar los protocolos de exportación a nuevos mercados; mejorar el control de entradas de plagas y enfermedades de las plantas de vivero; reivindicar y poner en valor la singularidad de la DOP Utiel-Requena, DOP Alicante y DOP Valencia.

El sector vitivinícola valenciano también exige el establecimiento de unas tarifas eléctricas para riego de apoyo y a las bodegas que se facturen por la energía utilizada, permitan realizar dos modificaciones al año de la potencia contratada y establezcan un IVA reducido al regadío.

Igualmente pide un gasoil adaptado a las necesidades del sector agrario y ganadero; evitar las pérdidas de fondos comunitarios del Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola de España (PASVE) y el desarrollo y composición de los Planes de Desarrollo Rural de la nueva PAC que apoyen "realmente" al medio rural y sus habitantes e incrementar el presupuesto para la investigación con el objeto de erradicar las enfermedades de la madera en la viña.

De igual modo, reclaman potenciar la promoción del consumo de vinos y cavas; controlar la superpoblación de fauna salvaje y flexibilizar las normas del seguro agrario para facilitar indemnizaciones por este tipo de daños así como exigir al Ministerio de Agricultura que haga su labor para fortalecer y cohesionar Agroseguro a través del control de las subidas indiscriminadas de las primas.

Por parte del PSPV, el portavoz de Agricultura en Les Corts, David Calvo, que ha asistido a la tractorada de Requena, ha apuntado que el precio mínimo por el que se debe pagar la uva de cava es "aquel que no menoscaba la dignidad de los agricultores". "Defenderemos siempre los precios justos, dignos y armonizados", ha afirmado el diputado, quien ha apuntado que la competencia "es y será siempre una práctica legítima y necesaria, siempre y cuando sea justa para todas las partes, desde el pequeño agricultor hasta la empresa bodeguera más importante".

Desde Cs, que también ha mandado a representantes a la marcha, se ha reclamado al Consell que solucione la situación de los agricultores vitivinícolas valencianos ante la caída de precios. Según el diputado Emigdio Tormo, "los productores y exportadores de uva vienen sufriendo una bajada intensa de precios debido a la falta de gestión por parte de las administraciones públicas".

"El sector requiere de un control exhaustivo ante posibles especulaciones del oligopolio que controla los precios y que está llevando a los agricultores de la zona a una situación insostenible", ha añadido, y ha instado a la Conselleria de Agricultura a "garantizar cuanto antes que no se cometan fraudes en el sector y que los agricultores compitan en igualdad de condiciones en el libre mercado, con unos precios justos, que actualmente no solo no se dan".