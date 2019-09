Un total de 1.468 personas sin hogar se han dirigido a Arrels Fundació entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 preguntando dónde pueden encontrar ayuda para mejorar su situación. Esta cifra representa un 21,7% más que en los dos meses anteriores, según ha informado la fundación en un comunicado.

Entre las preguntas que plantean, las hay sobre dónde poder ducharse y cambiarse de ropa o cómo acceder a un alojamiento y a los servicios sociales. De media, Arrels ha atendido a 122 personas cada mes, el 88,3% hombres y un 11,7% de mujeres. El 22,3% tienen nacionalidad española y el resto proceden de hasta 95 países diferentes. El 61,3% tienen entre 25 y 49 años, mientras que el 11,6% es menor de 24 años.

"Es muy preocupante la cantidad de personas que vienen en esta situación, los recursos para personas sin hogar en Barcelona están saturados, por eso siempre intentamos explicar la realidad para situar a la persona", ha afirmado la responsable del centro abierto de Arrels, Marta Maynou.

La mayoría de las personas que se han dirigido a la fundación, el 79,5%, han pedido poder acceder a servicios higiénicos, mientras que el 30,6% también han preguntado si podían cambiarse de ropa. Se trata de personas que piden el servicio de ducha de manera puntual mientras no encuentran una y que acceden a los servicios higiénicos públicos, que habitualmente funcionan con cita previa. "El sistema se suele adecuar al recurso, no a la persona, no puede ser que la mayoría de recursos con duchas abran solo por la mañana", ha dicho Maynou.

La tercera necesidad más expresada ha sido el acceso al alojamiento, en un 24,4% de los casos. El 21% han preguntado cómo acceder a servicios sociales, el 17% piden un lugar en el que poder dejar sus pertenencias de manera estable y un 11,4% pregunta por comedores escolares.

Además, el 4,7% han pedido ayuda específica para buscar trabajo, y el 4,5% ayuda para acceder a medicación. El 6,3% de las personas han pedido ayuda porque han sido agredidas o les han robado la ropa, los zapatos o la documentación.

Reclaman reforzar los servicios públicos

Arrels denuncia que "muchas" de las 1.468 personas que han pasado por su centro abierto para pedir orientación han acudido previamente a servicios sociales del barrio o a los servicios específicos del Ajuntament de Barcelona para personas sin hogar, pero que "no han tenido respuesta".

De hecho, aseguran que el 23,9% de las personas orientadas han vuelto más de una vez a Arrels. "Todo el mundo tendría que tener un trabajador social de referencia, pero no todos lo tienen", ha lamentado Maynou.

Por eso, ha pedido reforzar los servicios públicos. Por ejemplo, más servicios higiénicos, con normativas y horarios flexibles: habilitar consignas donde las personas que viven en la calle o en lugares inestables puedan guardar sus pertenencias durante un tiempo, y abrir espacios de acogida nocturnos y de baja exigencia en cada barrio de la ciudad.