En un comunicado, ha señalado que no sólo se encuentran en marcha "importantes proyectos", como la ampliación a tres carriles del Puente del Centenario y la remodelación del enlace de La Pañoleta, sino que "se sigue adelante" con el compromiso de liberar el peaje de la AP-4 a finales del presente año". Además, afirma que se hace "no echando marcha atrás como hizo el Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno cuando en plena campaña a las elecciones andaluzas se comprometió a liberar 'de manera inmediata' este peaje, algo que, como todos hemos podido comprobar, no ha cumplido", ha indicado Toscano.

Además, el subdelegado ha señalado que el Gobierno de España ha "acreditado sobradamente que cumple con sus compromisos con Sevilla", como asegura que lo demuestra la puesta en marcha en el presente año de la ampliación a tres carriles del Puente del Centenario y la remodelación del enlace de La Pañoleta, que "harán que la movilidad en la ciudad se vea mejorada de forma sustancial".

Asimismo, ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con la liberalización del peaje de la AP-4 a finales de 2019, como "así ha ocurrido con el hecho de que a principios del pasado mes de agosto el Consejo de Ministros sacara a licitación el mantenimiento de esta autopista, por importe de 24,7 millones de euros".

"Frente a ello, se encuentra el hecho real de que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno no haya cumplido con su promesa electoral de liberar, y además de hacerlo 'de manera inmediata', este peaje, lo que demuestra el nulo respeto que el PP tiene hacia los sevillanos, ya que poco después de tomar posesión de la presidencia de la Junta consideró que era imposible asumir el coste que supondría para solo unos meses", insiste.

Asimismo, ha resaltado "la importantísima apuesta" que el Gobierno central había realizado con Sevilla en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, "y que el PP no apoyó", lo que iba a suponer que se convirtiera en la provincia española "con mayor inversión en carreteras, con más de 441 millones de euros de inversión". Ello, según destaca, hubiera conllevado un "impulso casi definitivo a infraestructuras demandas desde hace años por los sevillanos como la SE-40 y el paso del río Guadalquivir entre Dos Hermanas y Coria, además de las obras del desdoble de la N-IV entre Dos Hermanas y Los Palacios, entre otros".