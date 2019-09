El cuñado de Blanca Fernández Ochoa y portavoz de la familia, Adrián Federichi, ha asegurado que no tienen confirmación de que el cadáver hallado este miércoles en el Pico de la Peñota a última hora de la mañana sea el de la medallista olímpica. Asimismo, ha negado que ningún pariente haya identificado el cuerpo, aunque ha reconocido que "aparentemente será ella".

"No nos lo han podido confirmar, vamos a esperar al último momento. Lamentamos que, si es Blanca, termine así (...) Hasta que no nos confirmen que es, nos vamos a agarrar a ese clavo", ha apuntado Federighi, que ha admitido que todos los indicios apuntan a que sea el cuerpo de la exesquiadora, porque "no están buscando a ninguna otra persona" en la zona.

El cuñado de la exdeportista ha explicado que hasta que no se lleve a cabo el análisis forense no será posible confirmar la identidad del cuerpo, por lo que, de momento, la familia conserva "la última esperanza de que sea otro el desenlace". Además, ha relatado que no tiene constancia de que el dispositivo de búsqueda se haya suspendido.

Asimismo, Federighi ha señalado que los hermanos y la familia "están muy mal" y esperan que no se trate de Blanca, aunque ha sostenido que, si lo es, "está en la montaña que amaba".