El PSC no participará en el acto institucional de la Diada dedicado a los "presos y exiliados" que organizan, de forma conjunta, el Parlament y el Govern. "Es de reivindicación independentista y nos excluye", ha lamentado la portavoz parlamentaria socialista, Eva Granados.

Este será el primer 11 de septiembre que los socialistas catalanes rehúsan la invitación a un acto institucional con motivo de la Diada de Cataluña, mientras Ciudadanos y PP ya hace años que no acuden.

Fuentes del PSC han precisado que solo se ausentarán de la cita que Parlament y Govern han promovido bajo el título "Volveremos", pero sí que participarán en otros actos institucionales como las ofrendas florales a Rafael Casanova y la entrega de medallas de oro del Parlament.

"Nos da mucha pena no poder participar, pero nos han excluido. Esperamos poder volver el año que viene con actos que nos representen a todos", han indicado las mismas fuentes.

El PP y Cs tampoco asistirán

El secretario general del PP de Catalunya, Daniel Serrano, ha explicado que la formación volverá a ausentarse de los actos institucionales de la Diada porque "han degenerado en una especie de aquelarre separatista que no tiene ningún tipo de sentido" para un partido como el suyo.

Ha subrayado que el PP no es el único que no participa de los actos y que "una parte importante de la sociedad catalana aprovecha la Diada para disfrutar de los últimos días de playa en lugar de involucrarse con los actos oficiales de la Generalitat".

Como viene siendo habitual, Ciutadans tampoco participará en los actos oficiales de la Diada y celebrará actos propios del partido naranja.

En cambio, los populares no celebrarán ningún evento propio durante esa jornada, aunque entre el 12 y el 15 de septiembre prevén dar una "respuesta al día 11" con un acto que todavía está por perfilar, pero ha avanzado que servirá de arranque del 'Libro Blanco' sobre Catalunya que quieren impulsar.

Ese libro pretende recoger "un marco compartido de las formaciones políticas constitucionalistas", que el PP quiere comenzar a elaborar precisamente en ese acto a finales de la primera quincena de septiembre.

"Ese acto respuesta de la Diada, seguramente lo vamos enlazar con el pistoletazo de salida del Libro Blanco, con la formación de las cuatro mesas --que proyectarán el documento--, con sus integrantes y con la coordinadora política, con los que ya hemos hablado", ha concretado, aunque no ha querido desvelar sus nombres.

Colau no asistirá a la manifestación de la Diada

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no participará en la manifestación de la Diada de Catalunya del próximo 11 de septiembre, porque ha dicho que no se siente "representada por la convocatoria", aunque ha subrayado que "respeta" a quien quiera hacerlo.

La manifestación del próximo 11 de septiembre está convocada y organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una entidad independentista que ha defendido la vía unilateral, a la que siempre se ha opuesto Colau, que siempre también ha dicho que ella no es independentista.

Colau no participa desde 2016 en la manifestación de la Diada del 11 de septiembre porque dijo que no se sentía "llamada a participar", ya que ve que es un acto "independentista" y defiende "la vía unilateral", con la que ella no está de acuerdo.