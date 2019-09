Ya han pasado 11 días desde que la exesquiadora y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa fuera vista por última vez el pasado 23 de agosto en Aravaca (Madrid). Este martes es el cuarto día de búsqueda, desde que el pasado sábado 31 de agosto su familia denunciara su desaparición.

Tras varias jornadas de búsqueda infructuosa por la sierra madrileña, los ánimos empiezan a decaer en el entorno más cercano de la deportista. El hermano de Blanca, José Manuel, ha asegurado este martes a su llegada al punto desde donde se han reanudado las batidas de búsqueda —y a las que se han sumado siete drones para inspeccionar lugares de difícil acceso— que afronta la jornada "igual que ayer (por este lunes) con muchas ganas".

"Hay un mapa de lo que se ha ido rastreando estos días y seguiremos sus indicaciones. El objetivo, obviamente, es encontrarla. Por supuesto que sentimos el cariño del pueblo. Viene gente incluso de Ávila. Blanca venía aquí muy a menudo", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que la compra de víveres "no significa nada, comida para un bocadillo". No obstante, viven una situación de "angustia, porque ya han pasado muchos días, pero la esperanza no se pierde".

"Todos creemos que puede estar en Siete Picos, que le gustaba mucho. Van a sacar los drones por ahí para dar una batida importante y a ver si hay resultados. Eternamente agradecidos", ha finalizado.

Además, el portavoz de la familia de Blanca Fernández Ochoa, Adrian Federighi, ha afirmado que "desgraciadamente" no hay aún ninguna pista y que la familia está volcada en las labores de búsqueda.

"Tenemos las esperanzas a tope; cada día que pasa es una preocupación extra, cada día que pasa es una tristeza terrible irse a dormir sin haber encontrado a Blanca", ha dicho Federighi este martes en Cercedilla, el lugar desde el que cada día se emprende la búsqueda.

Posible accidente por las tormentas

Por otro lado, fuentes consultadas por el programa de Antena 3 Espejo Público han asegurado este martes que Blanca Fernández Ochoa podría estar haciendo el Camino de Santiago. Un amigo de la medallista olímpica ha declarado a la periodista Pilar Cernuda que Blanca ha cambiado mucho físicamente, lo cual podría complicar su hallazgo: "No os podéis imagina cómo está Blanca ahora, probablemente no la reconocerían".

La principal hipótesis de esta persona, según Cernuda, es que Fernández Ochoa haya podido sufrir un accidente por causas como las recientes tormentas caídas en Madrid, o que haya decidido hacer el Camino de Santiago.

Esta hipótesis del accidente fue también planteada este lunes por la hermana de Blanca, Dolores, que confesó a los periodistas que este lunes se había "desmoralizado un poco". Dolores reconoció que la familia está "un poquito más desanimada" porque pensaban que este lunes "sería un día importante, en el que se la podría encontrar".

No obstante, subrayó que mantienen la esperanza, porque se trata de "una mujer muy luchadora y sufridora".

Su hermana: "Me he desmoralizado un poco"

También mencionó que numerosos miembros de la familia han participado en las batidas de búsqueda "pensando que conocían el monte", pero se han dado cuenta de que "es enorme, y es muy difícil buscar a una persona en él". "Hoy me he desmoralizado un poco, porque me he dado cuenta de la dimensión tan grande que tiene", ha apostillado.

La hermana de la exesquiadora ha dicho que no creen que se haya perdido, sino que fue de excursión a Cercedilla, "como tantas otras veces", y la tormenta del lunes le pilló desprevenida. "Creo que se refugió o se ha accidentado, no lo sé", apuntó la mujer.

Dolores justificó que no dieran antes la alarma porque les parecía "precipitado" llamar a la policía dos días después de que hubiera desaparecido. Sin embargo, cuatro días después pensaron que el asunto "era más grande" de lo imaginado y decidieron denunciar.

El cuñado de la deportista desaparecida, marido de Lola Fernández, ha explicado a los periodistas antes de comenzar este martes la búsqueda, que a las 19:00 horas del día 24 preguntó a Lola por Blanca para ver el partido del Real Madrid pero su esposa la buscó y le dijo que ella no estaba en la casa, a la que se había trasladado esos días. Al término del partido, al ver que Blanca no estaba en casa, hablaron con su hermano Juanma y con la hija de Blanca, Olivia, momento en el que esta dijo que su madre había explicado que se iría cuatro días al norte a hacer senderismo, motivo por el cual -ha dicho- "nos fuimos a dormir tan tranquilos".

Federighi ha afirmado además que toda la familia está en el monte de Cercedilla contribuyendo a la búsqueda de Blanca, así como decenas de voluntarios y otros muchos que han debido ser descartados. "Tengo en mi teléfono 200 mensajes sin abrir de gente que se ofrece a venir". Según el portavoz de los Fernández Ochoa, "la familia está muy animada; estamos enteros, contentos, alegres, salimos a buscar a Blanca y queremos encontrarla".

Sobre la investigación policial, Federighi ha asegurado que la Policía no les ha dicho en ningún momento qué información había en el teléfono de Blanca —que ella dejó en casa— ni en el coche, que sigue analizando la Policía Científica, y ha agregado que ha escuchado en la televisión que se busca a Blanca también fuera de Madrid, un extremo que a él no le consta.