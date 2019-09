La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado este lunes la pelota al Govern y ha acusado al conseller de Interior, Miquel Buch, de "dejadez intencionada" ante los "problemas de seguridad" hasta después de las elecciones municipales, así como de no decidir destinar más agentes de los Mossos d'Esquadra a la ciudad hasta entonces. Por su parte, la portavoz del grupo de JxCat en el Ayuntamiento, Elsa Artadi, ha respondido que es "lamentable" que Colau "retome la misma actitud de centrifugar responsabilidades" que tenía antes de ser reelegida, pero a pesar de este rifirrafe ha habido un punto de unión entre la Generalitat y el gobierno municipal: el conseller de Interior y el teniente de alcaldía de Seguretat, Albert Batlle, se han reunido en la conselleria, y a través de un comunicado, han reafirmado su "compromiso" para combatir la delincuencia.

Ha sido después de que Colau haya criticado que Buch no iba "ni a las reuniones" y de que haya añadido: "Ahora ha venido a la Junta de Seguridad y ha dicho que haremos un plan extraordinario. Podríamos haber hecho todo esto hace un año". La alcaldesa, asimismo, se ha quejado de que ya hace más de un año y medio que desde el Consistorio se advierte de un problema de hurtos y robos violentos y ha recordado que las competencias en materia de delincuencia son de la Generalitat.

Por otro lado, ha cargado contra el Govern, PP y Cs por "orquestar una campaña política" contra su gobierno y ha criticado que el líder de los populares, Pablo Casado, reclamara el domingo poder ir por la capital catalana "sin que te apuñalen por la calle", algo que ha tildado de "irresponsabilidad muy grave".

Además, ha negado que haya una crisis de seguridad en Barcelona, unos días después de que así lo afirmara Batlle, afirmación que Colau ha atribuido a que el teniente de alcaldía no se dio cuenta de la repercusión de sus palabras. "Me ha dicho que no era consciente de estar dando ese titular", ha señalado la alcaldesa, que sin embargo ha descartado pedirle que rectifique y ha opinado que tiene un perfil "muy bueno".

Respecto a este asunto, Artadi ha afirmado que en su grupo están "sorprendidos de que después de un mes de ausencia" –estaba de vacaciones– la alcaldesa "salga a negar lo que es evidente, que hay una crisis de seguridad", y la ha acusado de desautorizar a Batlle, del PSC, y de crear así división en el ejecutivo de BComú y los socialista: "Hay dos gobiernos y no uno, y cada uno habla en términos distintos", ha señalado.

También ha dicho que Colau "en vez de aliados busca confrontar instituciones" y que "sabe que la Generalitat ha hecho siempre todo lo que ha podido para aumentar el número de mossos".

Ha criticado, por otro lado, que "no se ha trabajado durante cuatro años" contra la inseguridad y ha pedido que la alcaldesa se reúna con los grupos municipales, "que ponga sobre la mesa un plan", que informe del número de agentes de la Guàrdia Urbana en la ciudad porque "las cifras bailan" y que "empodere" a este cuerpo policial.

Colau no se ha pronunciado este lunes acerca de estos asuntos pero sí sobre otros, como las patrullas ciudadanas que se organizan contra los carteristas en el metro, de las que ha dicho que "no son el camino" porque sus integrantes se están poniendo en "peligro". "Esto no puede ser la ley de la selva", ha añadido.

También ha hecho referencia al top manta y ha remarcado que no es un tema de seguridad, sino social, y que su gobierno lo aborda por ser un problema de ocupación del espacio público. "No perseguimos a manteros", ha asegurado.

Asimismo, ha propuesto crear una fiscalía especializada en hurtos y robos y ha pedido un nuevo tratamiento para los delincuentes reincidentes, a través de un cambio o de una nueva interpretación del Código Penal.

También Buch y Batlle, durante su encuentro de este lunes, han constatado la "necesidad" de modificar este texto legal, según contaron en el comunicado que hicieron público. Además, se han comprometido a que Mossos y Guàrdia Urbana "continúen trabajando conjuntamente, cada uno desde su ámbito competencial, para avanzar en la lucha contra la delincuencia".

La reunión se ha celebrado unos días antes de que Interior convoque una mesa de trabajo sobre el Plan Estratégico Barcelona Ciudad Segura, uno de los compromisos del departamento abordados en la Junta Local de Seguridad de julio y previsiblemente listo en tres meses.

Mañana martes empezarán en Nou Barris los Consejos de Prevención y Seguridad de Distrito, encuentros en los que entidades vecinales y representantes municipales –entre ellos Batlle– compartirán diagnósticos e información.

Un taxista apuñala a otro

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este lunes a un taxista que apuñaló a otro el domingo por la tarde en la zona de estacionamiento de taxis situada en el acceso a la T-1 del aeropuerto de El Prat. El hombre, de 31 años y nacionalidad española, ha sido arrestado en L'Hospitalet de Llobregat, donde vive, y ha pasado a disposición judicial.

También este lunes, el juez ha acordado libertad provisional para el taxista que presuntamente agredió sexualmente a una mujer en Barcelona la madrugada del sábado.