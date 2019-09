La secretaria de Comunicación, Imagen Redes y Salud Laboral de UGT Sevilla, María Iglesias, ha expuesto que estos accidentes laborales reflejan "la falta de compromiso de las empresas con la prevención, la falta de vigilancia de la salud y la falta de medios de protección de los trabajadores y trabajadoras".

Para Iglesias, la situación de "precariedad" del mercado laboral es uno de los elemento fundamentales en el aumento de las muertes en el trabajo. "A los trabajadores les resulta muy difícil exigir medidas preventivas en un entorno de precariedad laboral y se ven obligados a trabajar en condiciones muy alejadas de las adecuadas. Si a esto le unimos la falta de inspectores de trabajo, nos encontramos con una situación insostenible", alerta.

La responsable de Salud Laboral de UGT Sevilla ha hecho un llamamiento a los empresarios para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señalando que el mes de septiembre cuenta con un pronóstico de temperaturas muy elevadas en Sevilla, "algo que hace crecer los accidentes laborales y que debería servir para no bajar la guardia ahora que la jornada intensiva acordada llega a su fin, lo que no significa que no se mantenga la obligatoriedad en el cumplimiento de las medidas preventivas en materia de riesgos laborales para garantizar la integridad física de los trabajadores y trabajadoras".

"Desde UGT Sevilla, insistimos un año más en que es momento de empezar a tomarse en serio la prevención por parte de las empresas,

es momento del compromiso de las administraciones de hacer una labor importante de control de la salud en los centros de trabajo", ha concluido.