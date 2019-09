Susana Serrano, portavoz de Adelante en el Ayuntamiento de Sevilla, ha reclamado este lunes una comisión de investigación en torno al papel del Consistorio en el brote de listeriosis provocado por la empresa Magrudis, dado el "grave fallo de los protocolos de seguridad alimentaria" y la "cadena de errores" a la hora de supervisar el funcionamiento de esta empresa cuya actuación ha sido denunciada ante la Fiscalía por la Junta de Andalucía y el Consistorio.

En un comunicado, Susana Serrano ha lamentado la situación suscitada cuenta de este brote de listeriosis, que suma 203 personas afectadas en Andalucía, 55 de ellas aún hospitalizadas, la muerte de tres personas infectadas tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de cinco mujeres embarazadas también afectadas.

Al respecto, ha tachado de "inadmisible" que la empresa Magrudis "haya podido estar en funcionamiento durante cinco años sin contar siquiera con la licencia municipal de actividad", toda vez que el Ayuntamiento ha denunciado a Magrudis ante la Fiscalía por un posible delito contra la salud pública y "graves irregularidades" como darse de alta en 2015 en el registro autonómico de empresas alimentarias sin licencia municipal de actividad y funcionar sin presentar hasta diciembre de 2018 una declaración responsable. Serrano, en ese sentido, señala la actividad de la empresa antes del año 2015 y avisa de que operó sin licencia "durante los dos últimos años de gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) y prácticamente durante los primeros cuatro años de Espadas, sin que saltara ninguna alarma".

Mientras Magrudis fue objeto de inspecciones en 2016 y 2017 por parte del servicio municipal de Salud y Consumo, Serrano ve "crucial

determinar si lo que se produjo fue una cadena de errores y un absoluto fallo de los protocolos existentes", porque "resulta increíble que el Ayuntamiento no tenga constancia siquiera de que una empresa, sin licencia municipal de actividades, esté distribuyendo en el mercado productos alimentarios".

"CADENA DE ERRORES"

"Este es un grave fallo de los protocolos de seguridad alimentaria y es urgente que analicemos la dimensión que tiene esta cadena de errores", sentencia Serrano, señalando que la obra de ampliación de las instalaciones de Magrudis "se llevó a cabo sin licencia, coincidiendo las fechas además con el inicio del brote de listeriosis".

Para la portavoz municipal de Adelante, "la pésima gestión de la Consejería de Salud (a cuyo responsable, Jesús Aguirre, han reclamado la dimisión el PSOE y Adelante) no puede ser la excusa del Gobierno municipal para no dar explicaciones, investigar y buscar soluciones a los graves errores detectados", solicitando "la máxima transparencia" al ejecutivo de Juan Espadas.

En paralelo, ha opinado que "los errores que se cometieron a la hora de realizar las pertinentes inspecciones a Magrudis pueden deberse en parte a las carencias de personal y medios de la plantilla municipal, que afectan tanto al laboratorio municipal y al área de Consumo como al área de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo".

"No es la primera vez que nuestra fuerza política denuncia la carencia del personal necesario para cumplir con las inspecciones que el Ayuntamiento tiene que realizar", ha aseverado, toda vez que las administraciones locales están sujetas a la tasa máxima de reposición de efectivos que estipulan los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Hace no mucho tiempo, los afectados de iDental ya sufrieron las consecuencias de que el Ayuntamiento no pusiera en práctica los controles e inspecciones a que está obligado por Ley", recuerda Serrano, para quien "es importante que pongamos en marcha una comisión municipal de investigación para determinar si el Ayuntamiento cuenta con la plantilla y los medios necesarios para cumplir con sus obligaciones respecto a garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía". "Debemos poner cuantos medios sean necesarios para garantizar que no volvemos a sufrir una crisis alimentaria como esta", concluye Serrano.

En ese sentido, ha recordado que la asociación de consumidores Facua ha reclamado ya la constitución de dicha comisión de investigación.