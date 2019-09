El PSOE adelanta el calendario de sus contactos con Unidas Podemos, aunque deja en el aire la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, prevista para la semana del 9 de septiembre. Los socialistas tienen intención de que los equipos negociadores de las dos partes se reúnan esta semana para estudiar el programa de 300 propuestas que Sánchez presentará mañana. Si el encuentro es un fracaso, la reunión entre Sánchez e Iglesias podría no tener lugar.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha explicado este lunes que el equipo de negociador de los socialistas convocará a una reunión esta semana a su contraparte en Unidas Podemos, para "exponer" la nueva versión del acuerdo programático con la que Sánchez espera alcanzar el apoyo de los de Iglesias.Sería mediante una colaboración que el PSOE todavía no concreta para que en ningún caso será una coalición, como exigen los morados.

Esta reunión, que todavía no tiene fecha, sería previa a la de Sánchez e Iglesias, una toma de contacto y una oportunidad de "preparar el terreno", apuntan fuentes socialistas, para el encuentro entre los dos líderes que, sin embargo, no estaría asegurado en caso de que la reunión entre los negociadores terminara con un rotundo fracaso. "No quiero ponerme tan pesimista", ha dicho Ábalos que tampoco ha asegurado que el encuentro entre Sánchez e Iglesias esté totalmente garantizado en una reunión a la que el PSOE irá con un planteamiento muy distante de lo que exige Podemos.

De confirmarse este encuentro por la otra parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el dirigente de Podemos, Pablo Echenique, volverán a verse las caras después del fracaso y del mal ambiente con el que terminó la investidura fallida de julio. Ábalos ha confirmado que el PSOE no va a cambiar su equipo de negociadoras que hace un mes integraron Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.

El encuentro puede que se celebre de forma simultánea a los primeros contactos que piensa establecer esta semana Sánchez, que el miércoles estará en Santander, para clausurar un encuentro de Economía Digital en el Palacio de la Magdalena y que previsiblemente aprovechará el viaje para verse con Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y líder del único partido que le ha asegurado su voto a favor en la investidura además del PSOE, el Partido Regionalista de Cantabria. También tiene prevista una reunión en Euskadi con el presidente del PNV, Andoni Ordúzar. Ábalos ha quitado hierro este lunes a que Sánchez se vea antes con el PNV que con los líderes de los partidos nacionales al subrayar que con Ortúzar todavía no se ha visto y con Pablo Casado, Iglesias o Albert Rivera, sí.

Además, también esta semana un dirigente del PSOE convocará a otra reunión a ERC, ha dicho Ábalos.

Formas de cooperación

De momento, Unidas Podemos insiste en estar en el próximo Gobierno de Sánchez como condición para aprobar la investidura y rechaza apoyar al presidente en funciones solo mediante un acuerdo programático. Esto es precisamente lo que va a presentar este martes en un acto público en Madrid y que espera que los morados apoyen para no "coincidir" con PP y Ciudadanos, a quienes Ábalos ha atribuido este lunes como único objetivo "bloquear" la formación de un nuevo Gobierno. Aunque ha reconocido que Unidas Podemos tiene "otras pretensiones", ha advertido de que "si uno insiste en esto, coincide con el propósito de la derecha".

Al mismo tiempo, sin embargo, el PSOE no cierra la puerta a ofrecer a Unidas Podemos alguna otra cosa más que el desarrollo de las políticas "progresistas" que se contemplarán en el documento que dará a conocer este martes. La posibilidad de ofrecer a los morados una futura entrada en el Gobierno en un futuro o una nueva oferta por parte del PSOE para que miembros de Unidas Podemos puedan ocupar cargos en la Administración pero no en el Gobierno o que allí haya ministros independientes de su órbita, tal y como ya ofreció en junio y julio, son posibilidades que Ábalos no ha confirmado pero tampoco ha descartado.

"Cuando la situación se produzca, responderemos ha dicho sobre una opción con la de una coalición de futuro que ha calificado de "hipotética", la mismo tiempo que también se ha referido a la búsqueda de "figuras cooperativas" con Unidas Podemos sobre las que no ha dado más detalles. "Si se llega a un acuerdo sobre el qué, luego hay fórmulas para llevar adelante la realización", ha dicho.