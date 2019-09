La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguró este lunes que Pedro Sánchez no intentará una investidura en septiembre "si las cifras no dan", en referencia a que el PSOE no convenza a Unidas Podemos de lograr su apoyo sólo con un acuerdo programático y no un Ejecutivo conjunto.

En declaraciones a Televisión Española recogidas por Servimedia, Calvo aseguró que el PSOE no irá a una investidura en septiembre sin garantías de sacarla adelante, puesto que quiere evitar a los españoles la "frustración" que esto provocaría.

Calvo señaló que en estos momentos "nadie tiene el encargo" del rey Felipe VI para una investidura, por lo que Sánchez no lo intentará en septiembre si no tiene asegurada la investidura. "Desde luego, nosotros, si las cifras no dan", afirmó, "no someteremos a un procedimiento en el que los ciudadanos vuelvan a ver la frustración de la política, porque esto, desde luego, por parte nuestra, no conviene a la tranquilidad de la democracia española".

Asimismo, ante la posibilidad de que haya que repetir las elecciones generales, la vicepresidenta señaló que el PSOE no tiene "ningún interés" en ir a nuevos comicios porque considera que ya ganó "muy bien" las generales que se celebraron el pasado 28 de abril.

No sirve "cualquier Gobierno"

"No tenemos el más mínimo interés en ir a elecciones", afirmó, aunque señaló que los votantes, si hay finalmente que acudir de nuevo a las urnas, "van a tomar nota de qué ha hecho cada quien" y de qué partidos "no han querido ni reflexionar" para que hubiera un Gobierno, en referencia a Unidas Podemos y a PP y Ciudadanos.

Respecto a estos dos últimos partidos, señaló que "a la única" que ve "en precampaña" es la derecha, ya que está especulando con coaliciones electorales, en referencia a la plataforma España Suma que promueven los populares.

Sobre la oferta programática que Sánchez presentará este martes para intentar convencer a Podemos de que apoye una nueva investidura, la vicepresidenta se refirió a que este documento asume "una parte muy importante" de los postulados del partido de Pablo Iglesias y ha incorporado la posición de muchos colectivos.

En todo caso, Calvo advirtió de que ahora el PSOE no tiene intención de alcanzar con Podemos cualquier acuerdo. "No podemos configurar cualquier Gobierno", indicó, al tiempo que añadió que "no es un asunto de llegar de cualquier manera a cualquier sitio", sino de formar un Ejecutivo "que funcione".

Carmen Calvo: "Si las cifras no dan, no someteremos a un procedimiento en el que los ciudadanos vuelvan a ver la frustración de la política" #LosDesayunos https://t.co/mju0psdTLV pic.twitter.com/2lDAKn9acq — Los Desayunos (@Desayunos_tve) 2 de septiembre de 2019

Celaá: "La alternativa no tien por qué ser una nueva contienda electoral"

Por su parte, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, aseguró este lunes que la alternativa "a un gobierno de coalición que se solicita por Unidas Podemos y que fracasó tanto en su negociación como en la sesión de investidura" del pasado mes de julio "no tiene por qué ser una nueva contienda electoral".

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Celaá explicó que el equipo de Pedro Sánchez tiene "esperanzas fundadas" en que el proyecto programático de 300 medidas que va a presentar este martes el presidente "reciba el respaldo suficiente como para poder hacer un gobierno en septiembre".

En este contexto, añadió, el citado proyecto programático "representa una amplia gama, representa la izquierda, la socialdemocracia y el centro".

La portavoz se ha referido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En opinión de Celaá, se trata de un centro "que él (Rivera) ha abandonado, produciendo una gran frustración entre los votantes primeros de Ciudadanos". "Así que es preferible que él se autoanalice, y autoanalice qué está haciendo su fuerza política, cómo está representando a los ciudadanos de centro, más que de empezar a hablar de un proyecto que desconoce", agregó.