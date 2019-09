El curso político ha empezado, y lo ha hecho como acabó el anterior: con el Gobierno en funciones y pendiente de las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Y mientras, Ciudadanos no cambia de discurso y pide al presidente que "deje el teatro" y cierre el acuerdo con "sus socios". Entre tanta turbulencia, el 10 de noviembre está cada vez más cerca.

La formación naranja reunió este lunes a la Ejecutiva y su portavoz, Lorena Roldán, explicó que para ellos la actulidad política está marcada por el "culebrón del verano" entre Sánchez e Iglesias. "Nos parece una vergüenza", por el problema, para Cs, entre ellos, son "los cargos". "Cuando tengan que ceder ante los nacionalistas, se pondrán de acuerdo", sentenció.

"En Ciudadanos no hemos parado de trabajar en todos estos meses", aseveró Roldán, que quiso reivindicar las propuestas planteadas por el partido naranja en estas semanas de Ejecutivo en funciones tras los comicios del 28-A. "Hemos sido responsables", y puso como ejemplo los pactos autonómicos en los que se ha visto involucrado Cs. "Me temo que en las próximas semanas no va a pasar nada bueno", sostuvo en referencia a las negociaciones PSOE-Podemos.

En las filas naranjas valoran los dos escenarios (elecciones o investidura), pero han centrado su mensaje en "la irresponsabilidad del señor Sánchez". Sobre esto, hizo referencia a los pactos del PSOE a nivel autonómico, que volvió a criticar duramente. "Sánchez tiene ya sus socios elegidos", dijo Roldán, que ve en "los ministerios" el "único problema". Cs pide al presidente en funciones que "deje de marear la perdiz". No quiso aclarar, eso sí, que escenario es mejor para el partido porque "ninguna de las opciones" depende de Cs.

Sobre la opción de España Suma, Ciudadanos se desmarca porque "es el sueño de Sánchez" que quiere "volver al bipartidismo". Para Roldán, la opción más viable es "sumar con inteligencia" después de unos potenciales comicios. "El proyecto que suma es el de Ciudadanos". Tampoco la ve viable a nivel autonómico en lugares como Cataluña o el País Vasco.

Tuvo también tiempo la nueva portavoz para criticar la gestión de la seguridad en ciudades como Madrid y Barcelona, y centró sus críticas en Colau, Torra o el ministro en funciones, Fernando Grande Marlaska. "Es una irresponsabilidad, la gente va con miedo por la calle", expresó. Asimismo, se comprometió a presentar en los próximos días una serie de iniciativas para que "no haya impunidad". En este sentido, mencionó medidas como el endurecimiento del código penal, una ley antiokupas y un mayor número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Pasamos de 32 a 57 escaños diciendo la verdad"

Antes de la reunión de su núcleo duro, Albert Rivera comentó en una entrevista en Onda Cero que su partido debe hacer oposición y ser la alternativa para evitar que el líder del PSOE se pase "una década gobernando".

"El plan Sánchez es malo para España. Y como no haya una alternativa limpia, centrada, liberal y constitucionalista de aquí a dos o cuatro años, se va a pasar no cuatro años, sino una década gobernando", ha advertido. Además, se ha desmarcado de la opción de España Suma porque la corrpción del PP "resta".

"Pasamos de 32 a 57 escaños diciendo la verdad", ha indicado, recalcando que él se debe "a los votantes del partido y a los ciudadanos". "No voy a sumar nunca con un partido que legitima a los separatistas", ha declarado al recordar los pactos autonómicos del PSOE con partidos nacionalistas.