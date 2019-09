La Policía, la Guardia Civil, los organismos de emergencias y voluntarios han reanudado este lunes por la mañana la búsqueda de la medallista olímpica de esquí Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el 23 de agosto y cuyo coche fue localizado este domingo en la zona de Cercedilla.

La exesquiadora fue vista por última vez hace este lunes 10 días, pero no fue hasta el pasado sábado cuando su familia denunció la desaparición. Desde entonces, muchas son las dudas que han surgido en torno a este suceso.

Último contacto

La propia Blanca Fernández Ochoa dijo a su hija Olivia, jugadora de la selección española de rugby, que se iba al norte de España unos días a hacer senderismo. Sin embargo, dejó su móvil en casa, cosa que hizo sospechar a la familia y le llevó a denunciar su desaparición.

Entre el día en que la medallista fue vista por última vez (23 de agosto) y el día en que su familia denuncia su desaparición (31 de agosto) transcurren ocho días. Este periodo de tiempo ha despertado muchas dudas a la sociedad española. Más aún si cabe en las redes sociales, donde la hija de Fernández Ochoa publicó una fotografía buceando cuatro días después del último contacto con su madre y esta publicación recibió un 'like' por parte de la cuenta de la propia medallista.

Un 'like' de origen incierto

Tantas han sido las cuestiones que la jugadora de rugby ha tenido que explicar que ese 'like' lo dio ella misma desde la cuenta de su madre. Lejos de explicar el motivo, añade otro interrogante: ¿por qué usaba la cuenta de Instagram de su madre si hacía cuatro días que no tenían noticias de ella?

Hallazgo del vehículo

El Mercedes clase A negro de la exesquiadora olímpica fue hallado por uno de sus hermanos en un aparcamiento de Cercedilla este domingo, concretamente en el aparcamiento de Majavilán o Las Dehesas, entre Cercedilla y Fuenfría, y de donde salen varias rutas de senderismo.

El coche, que se encontraba con los pestillos cerrados y sin aparentes indicios haber sufrido daños, ha sido retirado por la Policía Nacional para examinarlo.

Según publica El Mundo, durante la búsqueda que inició la familia antes de denunciar ante la Policía se revisaron todos los aparcamientos de la zona, pero se olvidaron de subir al de más arriba, que es justo en el que se ha encontrado el coche de Blanca.

Este medio también asegura que tanto los guardas como varios excursionistas han asegurado que el vehículo no llevaba más de 24 horas aparcado en el lugar en el que fue encontrado. Este aspecto se convierte así en una clave fundamental porque en el caso de que sea cierto, aumentan las posibilidades de encontrar con vida a la medallista olímpica. Sin embargo, si el coche hubiese estado ahí más tiempo, estas posibilidades disminuyen.

Dos hipótesis

La hipótesis policial se centra en una desaparición voluntaria y no forzada de la primera mujer española en conseguir una medalla olímpica en unos Juegos de Invierno, ya que en el coche no se han encontrado signos de violencia.

Varios familiares de la deportista, como Adrián Federighi, cuñado suyo, han insistido este domingo en que la desaparecida atravesaba "un buen momento" en los últimos días, por lo que manejan como "única hipótesis" que pudiera haber sufrido un accidente.

Estado de ánimo

Al contrario que sus familiares, que han descrito a la exesquiadora como una persona "con picos y valles" por la bipolaridad que le fue diagnosticada "desde pequeña", su amiga y también deportista, la medallista olímpica de taekwondo Coral Bistuer, ha asegurado en una entrevista en la Cope que Fernández Ochoa, con la que habló por vez última en marzo, "estaba pasando una época un tanto complicada y estaba siendo atendida por varios especialistas". En opinión de Bistuer, "ha podido tener un pequeño brote de su enfermedad, un despiste o un golpe".

Tarjetas de crédito

Durante estos días se ha hablado también de los movimientos bancarios de Blanca Fernández Ochoa. En un primer momento se dijo que no se había registrado ningún pago con tarjeta de crédito. Esto encaja con la versión de los familiares de que la exesquiadora no tiene tarjetas y, por tanto, no puede hacer usar de ellas.

Por otro lado, un portavoz de la familia ha desmentido ante los medios en Cercedilla, al comenzar las labores de búsqueda este lunes, que se hubieran registrado movimientos bancarios en Guadalajara. "Blanca está peleada con todos los bancos, no tiene cuentas".

Ayuda voluntaria

El Ayuntamiento de Cercedilla (Madrid) ha convocado a todos aquellos ciudadanos voluntarios que quieran participar este lunes en la búsqueda de la exesquiadora. El Consistorio ha destacado que se trata de una busca en la que se solicita "expresa y exclusivamente" la participación de personas adultas, y ha recomendado asistir con vestimenta y calzado adecuado para adentrarse en la montaña.

CONVOCATORIA DE VOLUNTARIOS PARA LA BÚSQUEDA DE BLANCA FERNÁNDEZ OCHOA

1/3 Se convoca a toda persona interesada en participar en las labores de búsqueda mañana a las 9.00 horas en el aparcamiento situado frente al Restaurante Casa Cirilo de Las Dehesas de Cercedilla. — Ayto de Cercedilla (@AytoCercedilla) 1 de septiembre de 2019

En el operativo de búsqueda de este domingo, que se ha reforzado este lunes, han participado efectivos de la policía científica, la Guardia Civil, el Seprona, especialistas de rescate en montaña y de seguridad ciudadana, la policía local de Cercedilla, los bomberos y perros de búsqueda de personas.