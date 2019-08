El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha preguntado este sábado si el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está siendo responsable con su actitud de cara a la posible investidura.

"Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10", dijo Iglesias en Twitter, que añadió una reflexión: "Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos: a) Quiere elecciones y no busca acuerdos o b) Pretende negociarlo todo en el último minuto. ¿Es esto responsable?", concluyó.

Iglesias compartió además un gráfico con un calendario de septiembre a noviembre donde se marcan los hitos de los próximos días: la reunión de la Ejecutiva del PSOE (día 2 de septiembre), la presentación de su documento programático (3), reuniones del PSOE con PNV y PRC (4), reuniones del PSOE con PP, Cs y UP (9 y 10), Diada de Cataluña (11), ronda de consultas del rey (12 y 13), fechas más probables para una hipótetica investidura (17, 18, 19 y 20) y fecha límite para que el rey disuelva las Cortes y se convoquen elecciones (23 de septiembre).

Si se convocaran comicios, la campaña electoral comenzaría el día 1 de noviembre, ya que aunque la ley electoral fija 15 días de campaña, en 2016 se redujo a una semana por ser repetición de elecciones, y finalmente, el 10 de noviembre se celebrarían los comicios.