El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha defendido este viernes que siempre ha mantenido un papel reivindicativo frente al Gobierno central respecto a la financiación autonómica y ha criticado el "cinismo" del PP al hablar de esta cuestión: "Es precisamente el menos indicado para hablar, desde el 2014, la inmensa mayoría del tiempo gobernando el PP, se ha impedido que hubiera un cambio de modelo".

"Claro que somos reivindicativos, siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo", ha afirmado Puig ante los medios al ser preguntado sobre las críticas de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, a su actitud a la hora de reclamar al presidente, Pedro Sánchez, la nueva financiación autonómica y la petición de un pleno en Corts para que exponga las gestiones realizadas para reclamarla.

Puig ha asegurado que el PP es "el máximo responsable de la situación de la financiación en la Comunitat Valenciana", aunque ha asegurado no querer hacer partidismo en este tema. A su juicio, deben trabajar "todos juntos" para que haya una posibilidad de reforma del modelo y que también, a corto plazo, "haya una solución para los valencianos que atienda a la justicia y a la equidad".

Y para ello, ha dicho, "hay que empezar a hablar claro" sobre los impuestos, porque "no puede haber un paraíso fiscal o varios en España, no puede haber 'dumping'" y hay que "trabajar en serio para que todos los españoles sean iguales, que en estos momentos no lo son".

Respecto a la petición de la vicesecretaria general del PPCV, Elena Bastidas, de que cese al conseller de Hacienda, Vicent Soler, si "no es capaz" de "atender a los colectivos más vulnerables" por los "recortes" que tendrá que realizar, el 'president' ha indicado que "por esa regla de tres tendrían que haber dimitido todos los consellers de Hacienda de la Generalitat y todos los consellers, en general, del PP".

Puig ha recordado que si hoy en día la Comunitat está en la situación "difícil" en la que está es "precisamente porque el PP y Cs, junto a los independentistas, decidieron cargarse los presupuestos, que eran los mejores para la Comunitat en 10 años". Por tanto, fueron ellos "los que decidieron que la Comunitat Valenciana fuera a peor", ha dicho, por lo que su actitud es "un cinismo bastante difícil de asumir".

Por otra parte, preguntado por la negativa del PSOE a convocar un debate en el Senado sobre la financiación, como pedía el PP, Puig ha indicado que la situación actual en España es "muy especial" porque "hay una dificultad de asumir lo que es el resultado de unas elecciones", y ha recordado que él mismo pidió hace dos años comparecer en esta Cámara para hablar de este tema "y no fue posible porque el PP lo bloqueó".

En todo caso, ha insistido en que "más allá de hacer partidismo con la financiación" hay que buscar soluciones: "No se trata de confrontar por confrontar, se trata de buscar soluciones para unir y para eso necesitamos acuerdos, acuerdos amplios, de carácter partidario y de carácter institucional. Entrar en un nuevo episodio de rifirrafe no va a ser la mejor solución".

Él, ha dicho, está por que se produzcan esos debates y por que "finalmente haya una voluntad real de acuerdo", que le ha exigido al PP, y que lo que dicen en la Comunitat Valenciana "lo mantengan en Madrid".