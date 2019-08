Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se han estrenado este jueves como portavoces de sus respectivos partidos en el Congreso de los Diputados. Aunque en un pleno extraordinario, ambas han cargado duramente contra el Gobierno y han dado una muestra de cuál será el tono que llevarán a la Cámara Baja durante los próximos meses.

La portavoz popular ha sido la primera en subir a la tribuna tras la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar la actuación del Ejecutivo en la crisis del Open Arms. "Ha dado a entender que con la derecha mueren más inmigrantes que con la izquierda", ha señalado con un tono serio y pausado Álvarez de Toledo a la vicepresidenta, a la vez que le ha afeado que "utilice a los muertos" sin querer entrar más al trapo.

Álvarez de Toledo ha comparado a Sánchez con Salvini, "las dos caras de la misma moneda" y ha exigido al Ejecutivo en funciones que deje de agravar, "con su política inflamable, la política migratoria".

Pese a criticar la actuación del Gobierno en la crisis migratoria y asegurar que el Ejecutivo no ha tenido "ni corazón ni cabeza" en esta cuestión, ha centrado sus ataques en la pasividad de Pedro Sánchez para buscar apoyos y sacar adelante su investidura. "Sánchez solo da la cara cuando sus rasputines le dicen que hay foto", le ha recriminado.

En este sentido, le ha recordado su visita a Canarias durante el grave incendio que tuvo lugar hace una semana para resaltar la foto que se hizo con una forma de V: "V de Victoria. V de vanidad, o de vacuidad, o simplemente de vacaciones, que es como lleva cuatro meses o seis, según los cálculos".

"Sumisión a la divinidad Sanchista"

También se ha dirigido al líder de Podemos, quien a su juicio ha "sustituido el asalto a los cielos por la sumisión a la divinidad Sanchista". "Sánchez le veta, le dice que es un riesgo para la democracia, y usted responde impidiendo su comparecencia hoy aquí. Eso se llama masoquismo político, a no ser que de verdad le vaya a dar tres ministerios y una vicepresidencia, que eso no lo sabemos", le ha espetado irónicamente.

Distintas han sido las formas de Arrimadas, que no solo se estrena como portavoz sino también como diputada nacional después de que dejara su escaño en el Parlament de Cataluña. Con un tono más alto y con un mayor énfasis en su discurso, ha recordado, como su homóloga popular, los seis meses que lleva el país sin un gobierno en funcionamiento.

La portavoz de Ciudadanos ha resaltado la necesidad de ayudar a los inmigrantes, pero con una política migratoria que no está clara: "Todos los partidos tenemos algo en común: no tenemos ni idea de cuál es la política migratoria de España", ha afirmado. Es en este punto donde ha puesto el foco, así como en las mafias que operan en el Mediterráneo: "No hay que elegir entre dejar que se mueran en el mar y dejar que entre toda la inmigración irregular".