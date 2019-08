El Euribor sigue en caída libre y cerrará el mes de agosto en mínimos históricos, situándose actualmente en el -0,354%, muy por debajo de la media mensual del pasado mes de julio de -0,283%.

El índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas entró en terreno negativo por primera vez en la historia en febrero de 2016 y desde entonces no ha vuelto a superar el umbral del 0%.

Aunque en marzo de 2018 parecía haber tocado fondo en el -0,191%, pues inició entonces un leve repunte, las perspectivas económicas y la última reunión del Banco Central Europeo, en la que Mario Draghi se mostró abierto a mantener los estímulos monetarios y no descartó, incluso, una bajada de tipos, invitan a pensar que los intereses negativos perdurarán en el horizonte.

De momento, quienes tengan una hipoteca variable media, de 120.000 euros a 20 años, con un diferencial de Euribor del 1% y tengan que revisar su cuota a final de mes se ahorrarán unos 8,4 euros, más o menos 100 euros al año.

Con el Euribor por los suelos y sin síntomas de levantar cabeza, la pregunta que se hacen muchos clientes es si merece la pena meterse en una hipoteca a tipo fijo, esas que la banca empezó a publicitar y vender alegremente cuando los tipos se desplomaron, ofreciendo en ocasiones intereses superiores al 3% y advirtiendo de una pronta subida de tipos que no se ha producido.

"Se han vendido hipotecas a tipos fijos abusivos y que podríamos entender como un timo", afirma Manuel Pardos, presidente de la asociación de usuarios de banca Adicae. "Nosotros recomendamos tomar el Euribor como referencia y la variable como la mejor forma de hipoteca, negociando siempre un buen diferencial que no debería de superar el 0,50% y sin cláusulas abusivas", añade.

Pardos, no obstante, no rechaza el interés fijo porque "puede ser una buena opción para determinados tipos de clientes", aunque en este caso recomienda que el interés "nunca sea superior al 2% para una hipoteca a 20 25 años".

No comparte esa opinión Pau A. Montserrat, profesor de economía financiera en la Universidad de las Islas Baleares y CEO de Futur Finances, quien recomienda aprovechar los actuales bajos tipos de interés para contratar hipotecas fijas.

"Un interés fijo entre el 2 y el 3% es una buena decisión de endeudamiento para una familia. Estamos hablando de tipos extrabajos que nunca se han visto. Para un cliente con unos ingresos estables y una cultura financiera baja, que es el perfil mayoritario del solicitante de una hipoteca en España, es preferible un endeudamiento fijo que evite sustos por posibles problemas futuros de sobreendeudamiento", sostiene.

"Aunque la tendencia es que los tipos se mantengan extraordinariamente bajos en los próximos años, nadie puede predecir qué va a pasar dentro de diez años. Pensar que los tipos van a seguir bajos durante 20 o 30 años sería un escenario nunca visto. No se puede descartar, pero tampoco se puede descartar que los tipos de interés vuelvan a superar tasas del 5% como antes de la crisis", añade el economista.

Incluso en un hipotético escenario de tipos bajos durante décadas, Montserrat considera que para una economía familiar media es preferible "pagar una cuota fija" y "evitar el estrés" por la incertidumbre sobre la evolución de los tipos.

"Yo recomiendo la hipoteca a tipo fijo porque es mejor saber que vas a poder pagar siempre tu hipoteca que ahorrarte ahora 100 euros y luego no poder pagar tu cuota. Creo que endeudarte al 2,50% o 2,75% es una buena decisión. Hace años apenas se comercializaban hipotecas a tipo fijo porque eran prohibitivas, pero ahora hay que aprovechar el momento", subraya.

Alerta, eso sí, de que hay que mirar siempre "la letra pequeña" porque algunos bancos incluyen en sus hipotecas fijas productos vinculados como "seguros de hogar, de coche o planes de pensiones" que pueden encarecer considerablemente el producto: "Igual has contratado un interés del 2,5%, pero en realidad estás pagando un 4%".

Montserrat prevé, no obstante, que los tipos continuarán muy bajos "durante los próximos años" y entiende que el interés de la banca en vender hipotecas a tipo fijo es una buena muestra de ello.

"Con el Euribor en negativo y diferenciales del 1%, la banca está obteniendo rentabilidades del 0,70% con las hipotecas variables, son muy bajas. Por eso apuesta por las hipotecas a tipo fijo, que le proporcionan más rentabilidad. Es una visión cortoplacista".

"Está claro que el banco no te vende una hipoteca fija porque le caes bien o quiere ser tu amigo, lo hace porque le interesa, pero creo que ahora ese aliciente del banco coincide con el del cliente".

Desde Adicae, Pardos coincide en que es "imposible saber qué pasará con los tipos de interés dentro de diez años", pero intuye que se mantendrán bajos durante bastantes años. "Podemos volver a ver tipos del 5,40%, pero parece difícil".

No cree, sin embargo, que las bajadas de tipos tengan mucho más recorrido: "El Euribor puede bajar unas décimas más, pero no llegaremos a verlo en un -3% porque eso sería una catástrofe para la economía, no ha ocurrido en Japón ni en ningún lugar".

Por eso entiende que algunas quejas de la banca son alarmistas: "Se quejan de que con el Euribor negativo tienen que pagar por dar hipotecas, pero eso es una falsedad, son fake news. Son muy pocos los clientes que tienen diferenciales por debajo del 0,30% y que, por lo tanto, tendrían ahora intereses negativos y se ahorrarían 20 o 25 euros al año. Además, las hipotecas nuevas incluyen la llamada 'cláusula cero' para que el interés nunca sea inferior al 0%".

El presidente de la asociación de usuarios de banca alerta, por otro lado, de las llamadas "hipotecas mixtas" que han comenzado a vender algunos bancos y que consisten en aplicar "un interés fijo abusivo durante los próximos diez años y luego uno variable". Ese tipo de hipotecas "son un timo en toda regla", enfatiza Pardos: "En Adicae consideramos que son fraudulentas y vamos a denunciarlas".

Tampoco aprueba la práctica de aplicar una cuota fija durante el primer año, normalmente elevada, en las hipotecas variables, algo que se ha puesto de moda últimamente: "También vamos a estudiar si constituye una práctica abusiva por parte del banco".