ÁLVAREZ DE TOLEDO. "Este es un problema que no admite la demagagia es más inmoral o la sensiblería hipócrita. No tema. Yo no voy a decir que usted es la responsable de la crisis del Open Arms, como han hecho sus jefes y sus socios. Porque el señor Sánchez solo da la cara cuando sus rasputines le dicen que hoy toca posado fotográfico. Glorioso el de Canarias, por cierto".