La secretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Eva Ortiz, ha afirmado que el jefe del Consell, Ximo Puig, "muestra su debilidad como 'president' de los valencianos ante el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al no alzar la voz por la financiación". "Ahora que está Sánchez se ha guardado la pancarta y las reivindicaciones", ha apostillado.

"Si hay un momento en el que Puig debe hacerse ver y oír es este, cuando numerosas comunidades autónomas están exigiendo lo que se les debe. No es comprensible que lleve cuatro años hablando de infrafinanciación y cuando tiene la oportunidad de elevar la voz esté desaparecido y siga de vacaciones", ha criticado.

Para Ortiz, la "desaparición" de Puig de la escena política es "preocupante". "Ni reclama la financiación ni comparece en Les Corts para explicar a los valencianos los recortes. Su dejación de funciones es absoluta", ha aseverado.

"No entendemos qué problema tiene Puig en salir y exigir a Pedro Sánchez que pague a la Comunitat Valenciana lo que debe. Si siguiera el PP en el Gobierno de España hace días que lo habríamos oído", ha censurado. "Ahora que está Sánchez se ha guardado la pancarta y las reivindicaciones y se ha quedado sin voz", ha señalado la secretaria general del PPCV.

En este sentido, Ortiz ha señalado que "una vez más es el PPCV quien lleva la bandera de la financiación en el Comunitat Valenciana". "Nadie podrá decir nunca que el PPCV no ha reclamado. Lo hacíamos con el PP en el Gobierno y lo hacemos con el PSOE. Lo hacíamos cuando estábamos en el Consell y lo hacemos ahora", ha defendido.

"JUGAR CON LAS CCAA"

"Hemos apoyado siempre las iniciativas en Les Corts y ante el silencio del Consell ha sido la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, quien ha pedido al Gobierno que convoque el CPFF y reúna a las CCAA", ha puntualizado.

La dirigente 'popular' ha señalado que el Gobierno de Sánchez "ha querido jugar con las CCAA cuando estaba plenamente en vigor y ahora que está en funciones". Así, ha indicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha interpretado un papel estos días que no se cree ni ella, intentó hacer trampas y la han pillado".

"Primero decía que un informe de la Abogacía le impedía hacer las transferencias a las regiones. Después supimos que el informe no existía", ha remarcado, a la vez que ha mantenido que "cuando lo obtuvo in extremis dijo que iba a buscar la fórmula para poder sortearlo", algo que para la secretaria general del PPCV "no es serio" y sus actos "tienen consecuencias que afectan a la estabilidad económica y los servicios básicos de las CCAA".

"DEBATE ARTIFICIAL"

Asimismo, Eva Ortiz ha tachado al conseller de Hacienda, Vicent Soler, de "absoluto irresponsable" por criticar la petición de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). "Ese consejo estaba previsto para julio de 2018 pero se suspendió con motivo de la moción de censura de un mes antes", ha asegurado.

"En 13 meses Sánchez no ha encontrado tiempo para convocarlo y la única respuesta de Soler cuando se pide es que se trata de un debate artificial". Además, según la dirigente 'popular', "el mismo conseller que incluye millones que no existen en los presupuestos habla de un debate artificial", lo que considera una "falta de seriedad que los valencianos no merecen".

Finalmente, Ortiz ha señalado que el PPCV "seguirá reclamando lo que los valencianos merecen" y ha destacado que este miércoles la formación registró una iniciativa parlamentaria en Les Corts en la que solicita la reunión del CPFF, la búsqueda de mecanismos para poder ejecutar las transferencias a las CCAA y que la negociación para un nuevo modelo de financiación se lleve a cabo con todas las regiones, evitando negociaciones bilaterales.