Los líderes del PP, Pablo Casado, Ciudadanos, Albert Rivera, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se reencuentran este jueves en el pleno extraordinario del Congreso en el que comparece la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para dar explicaciones sobre la crisis del Open Arms.

Será la primera vez en la que coincidan tras el descanso veraniego de agosto, y después de la sesión de investidura fallida del mes de julio de Pedro Sánchez, que no está previsto que acuda a la sesión. Desde entonces, poco ha cambiado la situación política y continúa el bloqueo a la espera de una nueva ronda de contactos para la investidura que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prevé realizar en septiembre.

Sí acudirán harán en cambio otros miembros del Gobierno —aparte de Calvo— como la ministra de Justicia, de Defensa, de Hacienda, de Economía y Empresa y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y los ministros del Interior y de Fomento.

La comparecencia de Calvo se produce antes del inicio, también el mes próximo, del período de sesiones ordinario en el Congreso y a petición Unidas Podemos, ERC y el Grupo Mixto, cuya solicitud fue aprobada este pasado martes en la Diputación Permanente con sus votos, más los del PP, Ciudadanos y PNV. No así Vox que ha votado en contra junto con el PSOE.

"Es inaudito que no dé la cara"

Por parte de Unidas Podemos, será la portavoz de partido, Noelia Vera, la que intervendrá para responder a Calvo, aunque el primer turno lo dividirá con los representantes de las formaciones que integran el grupo Gerardo Pisarelo (En Comú), Antón Gómez-Reino (Galicia en Común), y Enrique Santiago (IU).

Vera ha señalado este miércoles que la gestión del Gobierno y en concreto de Carmen Calvo de la crisis migratoria del Open Arms ha sido "tardía, torpe y ha dejado mucho que desear". Añade que la comparecencia extraordinaria ante el Pleno del Congreso de la vicepresidenta que han forzado desde Unidas Podemos para este jueves "no es por masacrarla" sino porque los morados hacen su trabajo de control al Gobierno en funciones. Por parte de Ciudadanos, intervendrá la portavoz, Inés Arrimadas, mientras que el resto de grupos están por determinar.

El diputado y vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha criticado que sea la vicepresidenta y no el presidente Pedro Sánchez, quien comparezca. "El señor Sánchez no ha dado la cara y al final lo va a hacer la vicepresidenta. Con todo lo que ha ocurrido es inaudito que no haya dado explicaciones", ha denunciado en una entrevista en RNE.

Calvo asume con "normalidad y naturalidad" esta comparecencia sobre la gestión que hizo el Ejecutivo del buque humanitario Open Arms ya que, según ha dicho, en catorce meses se ha hecho "mucho y bueno" en política migratoria. "Comparezco en nombre del Gobierno y de los ministerios a los que concierne una política coordinada en seguridad y protección de los derechos humanos en nuestras fronteras y no tenemos problema", ha insistido.

Los colectivos concluyen que la repetición electoral es el escenario más probable

Representantes de los colectivos sociales que entre este martes y miércoles se han entrevistado con el presidente Sánchez coinciden en asumir que la repetición electoral es el escenario más probable.

Asistentes a la reunión que mantuvo el martes Sánchez, acompañado de su vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, con colectivos LGTBI confirman a Europa Press que el presidente les intentó explicar por qué rechaza ahora formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos.

Sánchez les reconoció que, tras la negativa de Iglesias a la oferta que el PSOE les hizo en julio para que ocuparan una vicepresidencia social y tres Ministerios, ya no se fiaba de los morados porque habían demostrado que su aspiración es formar dos gobiernos en uno, algo que no está dispuesto a aceptar por ser un foco de inestabilidad que conduciría a un adelanto electoral en pocos meses.

A no ser que Podemos ceda y acepte permitir que el PSOE gobierne en solitario con apoyos externos, Sánchez admitió que no queda otra salida que volver a las urnas el próximo 10 de noviembre y que esperaba revalidar la confianza obtenida por su partido el pasado 28 de abril para poder desplegar la agenda que está diseñando con la sociedad civil.