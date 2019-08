Las hijas de Francisca, la mujer de 74 años que falleció este martes infectada por listeria, han mostrado su indignación tras la muerte de su madre. Las jóvenes no pueden contener sus lágrimas mientras aseguran ante los medios de comunicación que Francisca no sufría ninguna patología previa y que falleció tras haber comido carne mechada infectada por la bacteria.

Por ello, ambas están dispuestas a llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para que la muerte de su madre se esclarezca. "Mi madre podría estar aquí hoy en día. Mi madre no está porque no se dio información en su momento. Mi madre estaba normal hasta que comió lo que no tenían que haber vendido", dice una de sus hijas.

Mientras, se sigue buscando el origen del brote en el interior de Magrudis, la productora de la carne contaminada, aunque su gerente de sigue sin explicarse de dónde ha salido la listeria. José Antonio Martín asegura que su empresa cumple con "todos los protocolos de control".

Sin embargo, la listeria también estaba en la carne mal etiquetada. El Ayuntamiento de Sevilla acordó este lunes la suspensión cautelar de la actividad que desarrolla la empresa Martínez León, que distribuía carne mechada elaborada y envasada en la empresa Magrudis sin un etiquetado adecuado, según los primeros indicios, y que dio positivo en listeriosis.