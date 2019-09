Cristian Ruiz siempre ha sido un niño "muy cariñoso, muy tierno", pero hace unos meses "le cambió mucho el humor, se puso insoportable". Físicamente empezó a tener problemas en un ojo y le resultaba difícil mantener el equilibrio. Era evidente que algo no iba bien y el día 20 de mayo una resonancia confirmó los peores pronósticos: la existencia de un glioma difuso en su tronco encefálico de grado cuatro, "uno de los peores tumores infantiles, inoperable". Con solo siete años, su futuro quedaba limitado a seis meses.

La voz de Noelia Rubio, su madre, suena firme al otro lado del teléfono. Asegura que se siente "muerta en vida" pero se afana en mantener la entereza para poder "tirar hacia adelante". "Nos han explicado que al ser un glioma difuso no es como una canica sino como un gel, que se expande, y lo tiene tan pegado a la médula que le llega a los nervios. Si le intervienen podría quedarse en el sitio o sin poder andar, hablar, respirar... La operación sería muy peligrosa", relata esta malagueña.

Cristian sí entró en quirófano pero para que le colocaran una válvula que va drenando el líquido que suelta el tumor. A esa intervención le siguieron doce sesiones de radioterapia y este miércoles tiene que someterse a una nueva resonancia. Esta determinará si el tratamiento convencional ha tenido algún efecto.

A lo largo del proceso, Noelia, junto a Adrián, su pareja, y Fali Arjona, un buen amigo, no ha cesado en la búsqueda de una segunda opinión, de alguien que le ofreciera una esperanza a la que poder agarrarse, por mínima que fuera. Y en ese camino encontró al doctor Hernán Cortés-Funes, jefe de Oncología del HC Marbella.

Él fue el médico que en 2014 recomendó el traslado a una clínica de Praga del niño británico Ashya King, igualmente con un cáncer cerebral, para que fuera tratado con un haz de protones. Y resultó efectivo. En el caso de Cristian, este especialista se muestra cauto y precisa que aún es "un poco prematuro" determinar si es apto para recibir esa terapia. Para saberlo habrá que esperar a los resultados de esta segunda resonancia. "Yo les planteé el tema de los protones porque es una técnica muy indicada para los tumores cerebrales infantiles. Pero hay que esperar", aclara.

Los allegados del pequeño de Málaga se encuentran a la espera pero no de brazos cruzados y con el objetivo de que, llegado el caso, él también tenga la oportunidad de acceder a ese tratamiento, han emprendido una campaña de difusión. "A lo mejor esa máquina no lo salva, porque su caso es bastante grave, pero puede que le alargue la vida. No puedo dejar que mi niño se vaya en seis meses", clama su progenitora.

Soy Cristian de Málaga, tengo 7 años y necesito vuestra ayuda.

Tengo un tumor cerebral pegado al tronco el cuál no es operable por el sitio en el que está. No tengo mucho tiempo. Compartid esta publicación para conseguir ayuda. Hoy por mí,mañana por tí. #Cristianelguerrero pic.twitter.com/8y9r6Ffso4 — Ayuda.a.Cristian (@cristian_ayuda) August 22, 2019

El inconveniente radica en que la protonterapia todavía no es una realidad en los hospitales españoles. Dos sociedades privadas, el Grupo Hospitalario Quirón y la Clínica Universidad de Navarra, la están desarrollando pero ninguna de esas unidades estará operativa hasta 2020. La alternativa pasaría por tanto por acudir a un centro extranjero. El doctor Cortés-Funes afirma que Sanidad ha derivado fuera de España a pacientes a los que se les ha prescrito esta terapia. No obstante, de tener que pagarla de su bolsillo, un relevante empresario andaluz, que prefiere mantener el anonimato, se ha ofrecido a sufragar los gastos de una intervención en otro país, sin escatimar, una cantidad que, según la información que tiene Noelia, podría ser de no menos de 96.000 euros.

"La vida de un niño no tiene precio. Que la familia esté tranquila con esto", ha señalado en declaraciones al diario SUR quien es dueño de una gran multinacional. "Conozco la situación y si tenemos que actuar lo haremos. Sea en Suiza, Suecia o República Checa, donde sea", ha resaltado.

Junto a este ofrecimiento, son numerosas las muestras de apoyo que están recibiendo, tanto de ciudadanos de a pie como de famosos. Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla; el cantante de Danza Invisible, Javier Ojeda; el actor Salva Reina, o el primer equipo del Málaga, masculino y femenino, son solo algunos de ellos. Cristian no es consciente de la dimensión de lo que le ocurre porque sus seres queridos prefieren mantenerle al margen en un intento de que "pueda seguir disfrutando lo que pueda" pero su madre se siente abrumada y agradecida.

Son los frutos de la iniciativa Ayudemos a Cristian que han lanzado en las redes sociales y que esta mujer afirma que tiene una finalidad más amplia: "De un granito de arena hemos hecho una montaña y queremos transmitir que todo esto no lo hacemos solo por mi hijo sino también por otros niños que están como él y a lo mejor sus padres desconocen que existe esta posibilidad, que podría haber una opción para ellos".