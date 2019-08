El bloqueo político y el Gobierno en funciones no han impedido a los principales líderes políticos ausentarse en agosto de la esfera pública y tomarse unos días de descanso. No ha habido fotos veraniegas como en años anteriores, pero tampoco intervenciones públicas ni avances visibles sobre una posible investidura antes de que acabe el plazo para convocar nuevas elecciones. No obstante, casi todos se han dejado ver en algún acto salvo Albert Rivera, desaparecido desde el pasado 29 de julio.

Ni una vez ha comparecido presidente de Ciudadanos en lo que va de mes, en el que, eso sí, no ha desconectado de las redes sociales, al igual que el resto de políticos. A través de ellas ha celebrado el premio de la artista Rosalía en los MTV Music Award, ha mostrado su apoyo al líder de su partido en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras formar gobierno en la región, o se ha pronunciado sobre el incendio de Canarias.

Según informó a través de su perfil de Twitter, también se puso en contacto con el jefe téctnico de emergencias del Cabildo de Gran Canaria y con el presidente del Gobierno canario para interesarse sobre la situación cuando el incendio aún estaba activo.

Su homólogo popular, Pablo Casado, pese a la poca actividad institucional mantenida en este mes, sí acudió a Canarias para conocer la situación de primera mano y no dudó en hacerse las fotos pertinentes para demostrarlo. Además, quiso estar presente también en la toma de posesión de su compañera Isabel Díaz Ayuso, ya presidenta regional gracias al respaldo de Ciudadanos y Vox.

Por su parte, Pablo Iglesias, que anunció el nacimiento de su tercera hija el pasado 3 de agosto, solo ha aparecido públicamente en una entrevista en Antena 3 hace apenas una semana. En ella volvió a reiterar que su partido no entregará "una investidura gratis" y aseguraba que las negociaciones no podían dejarse "para el último minuto". "Lo lógico no es irte de vacaciones en agosto, es ponerte a trabajar", sentenció en alusión a Sánchez.

El presidente del Gobierno ha sido el que más se ha dejado ver públicamente. Aunque sus apariciones no han tenido que ver con los avances de su investidura, ha presidido varias reuniones del Consejo de Ministros, ha participado en el encuentro de líderes del G7 celebrado en Biarritz y ha acudido a Canarias por los graves incencios que se sucedieron hace apenas una semana. Además, ha participado en reuniones con colectivos sociales, asociaciones de ciencia y de memoria histórica y ha despedido a la Selección Española de Baloncesto antes de su participación en el Mundial 2019 en China.

Mientras tanto, el plazo para negociar los apoyos para una investidura siguen agotándose y, si el próximo 23 de septiembre no hay acuerdo entre los partidos, los ciudadanos volverán a votar en noviembre.