Grupos españoles y franceses tienen la intención de provocar desde este viernes "bloqueos masivos" en las principales vías de transporte de la frontera española de Irún como protesta contra la cumbre del G-7, que reúne este fin de semana en Biarritz (Francia) a los líderes de las siete mayores potencias del mundo, y a la que este año acude como invitado el presidente español en funciones, Pedro Sánchez.

Si la invitación a Sánchez por parte de su homólogo francés, Emmanuel Macron, para asistir al G-7 da cuenta de las relaciones entre ambos países, esa colaboración también se verá en la respuesta de los grupos antisistema españoles que, junto a los conocidos como 'gilets jeunes' (chalecos amarillos), se han coaligado para tratar de cortar carreteras, aeropuertos y estaciones de tren.

Los principales intentos de bloqueo serán en las autopistas y afectarán a carreteras como la A63, que une Burdeos con la frontera española en Irún/Biriatou. También afectarán a vías principales de las comunas francesas de Urruña, San Juan de la Cruz, Anglet, Bayona o Biriatu.

Marlaska: "Si pueden evitarlo, no pasen por esa zona"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a la ciudadanía que en caso de ser posible evite durante este fin de semana los itinerarios que pasen por la frontera entre el País Vasco y Francia con el objetivo de que no se produzcan retenciones kilométricas por los controles que se llevan a cabo debido a la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz.

"Si pueden evitarlo, no pasen por esa zona, porque será una situación un poco compleja", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser. En este sentido, señala que se da la circunstancia de que durante este fin de semana el tráfico en el paso fronterizo vasco-francés es de aproximadamente 200.000 vehículos debido a la operación paso del estrecho y al propio movimiento turístico, por lo que la celebración de la cumbre en ese lugar y en este momento del año "no ayuda a que sea lo mas cómodo".

No obstante, Marlaska confía en que a lo largo de este fin de semana las retenciones y esperas no vayan a más, y ha confirmado que si bien se han dado colas de once kilómetros, "el tráfico ha sido razonablemente fluido". Para lograr este objetivo, ha señalado que se ha realizado una campaña desde la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar a la sociedad y ha recomendado "cambiar el itinerario" en caso de que sea posible.

Quejas de los transportistas

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) considera "un absoluto despropósito" el dispositivo de tráfico decretado en la frontera de Irún con motivo de la cumbre del G7 y denuncia que las medidas son "más severas" que las aprobadas por el país vecino.

Fenadismer denunció que la Ertzaintza ha incrementado las restricciones inicialmente aprobadas por el Gobierno vasco, estableciendo una prohibición permanente de circulación en las principales carreteras guipuzcoanas a camiones desde las 6 horas del sábado 24 hasta las 18 horas del lunes 26 de agosto.

Por ello, advirtió del "previsible caos circulatorio" que va a producirse a partir del lunes cuando se levante la restricción, fruto de "una carrera absolutamente disparatada y sin sentido" por establecer medidas destinadas a prevenir cualquier incidencia que pudiera acontecer con motivo del G7. Todo ello va a provocar "perjuicios económicos a las empresas transportistas españolas".

Las nuevas restricciones aprobadas por la Ertzaintza prohíben la circulación de todos los camiones de más de 7,5 toneladas por las principales carreteras guipuzcoanas (N-1, A-15, N-121 y A-8) de forma ininterrumpida desde las 6.00 horas del sábado 24 hasta las 18.00 horas del lunes 26, permitiendo excepcionalmente la circulación de determinadas mercancías (perecederas, combustibles y animales vivos).

Asimismo, en Navarra el sábado también hay previstas restricciones para camiones en las carreteras N-121-B y N-135, desde las 7 hasta las 19 horas.

La cumbre del G-7

El G-7 reúne a las siete primeras potencias del mundo (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Japón). Este año se celebrará entre el 24 y el 26 de agosto en Biarritz (Francia)

En esta edición también participará el presidente Sánchez, el 25 de agosto, invitado por Macron. Allí debatirán sobre las principales cuestiones de orden mundial. Otros invitados serán el presidente chileno Sebastián Pireña y los primeros ministros de Australia (Scott Morrison) e India (Narenda Modi).

Además, la Unión Europea cuenta con representación dentro de la cumbre. En este caso, será Donald Tusk quien acuda a la cita como presidente del Consejo Europeo.