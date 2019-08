El diputado de JxCat suspendido en el Congreso Jordi Sànchez ha asegurado que su grupo se abre a replantearse su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez —que votó en julio— y evolucionar hasta al menos una abstención si se dan ciertas condiciones.

En un entrevista de Europa Press desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones que, si quiere contar con JxCat, acepte "recuperar un espacio estable de diálogo bilateral con el gobierno de Catalunya para abordar la solución al conflicto político".

"Bien simple (...). Volver al espíritu del 20 de diciembre de 2018 en el Palau de Pedralbes. Ni más ni menos. Fíjese si es fácil", ha argumentado, recordando la Declaración de Pedralbes que aquel día firmaron la Generalitat y el Gobierno central, con Quim Torra y Pedro Sánchez al frente. "Nuestra oferta no tiene fecha de caducidad. No hay alternativa al diálogo", pero sin renunciar a una confrontación ejercida siempre desde la no violencia, apostilla.

"Si hace falta incrementaremos el conflicto para ganar el diálogo que ahora se niega y después ganar la solución al conflicto, la autodeterminación. Ojalá lleguemos al diálogo antes de que el conflicto se cronifique", reflexiona en esta entrevista, realizada antes de la conferencia de Torra en Prada de Conflent (Francia).

Cs exige a Sánchez enviar ya a Torra el requerimiento previo al 155

Por otro lado, el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha exigido al presidente del Gobierno enviar ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un requerimiento sobre si piensa cumplir o no las leyes, paso previo a activar la aplicación del artículo 155. "No entiendo por qué con una autonomía en abierta rebeldía por parte de sus órganos directores, de sus responsables políticos, el Gobierno de Sánchez continúa mirando hacia otro lado".

El dirigente naranja ve justificado enviar este requerimiento por las "amenazas" lanzadas por el Govern, como por ejemplo cuando Torra habló de iniciar una nueva fase de confrontación con el Estado, o cuando el vicepresidente Pere Aragonès anunció que llevará al Estado a los tribunales por la financiación.

Cs argumenta que los tribunales actúan cuando se ha vulnerado la ley y que, antes, "la política debe actuar para evitar que las leyes se vulneren", y cree que por ahora en Catalunya es momento de la política: requerir a Torra sobre si confrontar supone que no respetará el ordenamiento jurídico. "A quien busca la confrontación (...), hay que requerirle para saber si va cumplir o no con las leyes y ese requerimiento es el previo al 155. Es una solución política, es previa a la judicial", ha concluido el diputado de Cs en el Parlament.

El mecanismo del requerimiento previo es el que utilizó en su día el Gobierno de Mariano Rajoy con la Generalitat liderada por Carles Puigdemont, y acabó derivando, previa autorización del Senado, con la intervención de la autonomía catalana. Carrizosa ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no está haciendo nada y avisa de que llevará esta cuestión a la esfera estatal.

Cs ha interpretado que, si el Gobierno central no ha tomado aun una decisión en esta línea, es porque Sánchez confía en contar con los votos de JxCat y ERC, los dos partidos que gobiernan Catalunya, para una volver a ser presidente: "Busca ser recompensado con los votos para la investidura".