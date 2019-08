A través de sus perfiles en Twitter o Instagram, altos cargos como el diputado regional por Toledo David Muñoz Zapata o el diputado nacional por Ciudad Real Francisco Fernández-Bravo están pidiendo el voto a los jóvenes militantes de hasta 32 años de la formación naranja.

Según explica Ciudadanos en su página web y recoge Europa Press, el 15 de septiembre cierra el plazo para recabar apoyos, y en caso de que Ciudad Real se impusiera a sus rivales, sería la primera vez que este seminario recala en Castilla-La Mancha.

"Quiero animaros a votar para elegir la sede del campus de invierno. Ya que votáis, no me seáis agonías, hacerlo para que se celebre aquí, en un lugar de La Mancha. Si hay que votar se vota, pero votar pa na, ¡es tontería!", bromea Muñoz Zapata para pedir el voto, añadiendo que en Ciudad Real los asistentes podrán disfrutar no sólo de la hospitalidad manchega, sino que además "van a flipar con su gastronomía, su pisto, sus gachas, sus migas y sus pedazo de vinos". Por ello, el parlamentario toledano avisa de que van a ser "muy cansinos" pidiendo el voto para Ciudad Real.

Por su parte, Fernández-Bravo recuerda que Ciudad Real es "maravillosa y divertidísima". "Tenéis que votar por Ciudad Real", invita a los afiliados.

El partido de Albert Rivera celebra estos campus dos veces al año, en verano y en invierno. Ciudades como Madrid, Málaga, Salamanca, Alicante o Pamplona ya han sido cita de estos encuentros en el pasado.