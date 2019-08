Bajo el nombre Green Valley & Friends, la formación álavo-barcelonesa ha preparado un especial homenaje a estos diez años de trayectoria en España que, además de dos horas de concierto, incluirá diez colaboraciones y una decena de músicos en escena.

Un espectáculo repleto de sorpresas que permitirá poner la guinda a una edición marcada por los aniversarios y las actuaciones especiales. Como la que también ofrecerán este jueves sobre el Main Stage Bernard Collins, Big Youth, Horsemouth, Kiddus I, Kushart y Lloyd Parks que, junto a los jamaicanos We the People Band, rendirán tributo a la película de 1978 de Ted Bafaloukos, 'Rockers'.

Una banda sonora que, por la tarde, será la protagonista de la Reggae University, a través de la charla titulada 'It's dangerous: The Music of the Film Rockers' y que contará con la participación de los propios artistas.

Y, en esta velada de despedida, por el Main Stage también pasará una de las nuevas voces jamaicanas más aclamadas de la escena actual: la de la poeta y cantautora Jah9, que regresará al festival para compartir con el público su visión única y personal del reggae contemporáneo.

La presencia femenina en la escena reggae también se sentirá con fuerza en escenarios como en Lion Stage. Bajo la batuta de Chalart58, el show titulado 'Women Soldier' contará con la participación de Awa Fall, Matah, Belén Natali y High Paw. Toda una exhibición de la amplia gama de expresiones artísticas femeninas en los ámbitos del reggae y el dub.

Sobre este mismo escenario también estarán Warrior King, el artista de reggae favorito del expresidente estadounidense Barack Obama, que presentará algunos de los temas de su nuevo álbum; o los NY Ska-Jazz Ensemble, auténticos reyes del ska-jazz contemporáneo.

FORO SOCIAL

Más allá de los escenarios principales, además del debate sobre las alianzas y la solidaridad en los festivales de música que cerrará el programa del Foro Social, destacan las sesiones de bailes africanos y el debate sobre sostenibilidad en el African Village, así como las clases para aprender a confeccionar palos de lluvia o animales de papel del Mercado Artesano. O los talleres de meditación y cantos a la Madre Tierra de Pachamama.

Actividades que, al caer la tarde, darán paso al gran pasacalle final que recorrerá el recinto de conciertos y que reunirá a todas las áreas para decir adiós de manera oficial a la presente edición del festival, la décima en Benicàssim.

Música, debate, homenajes, talleres y shows especiales que pondrán el broche de oro a siete intensos días de propuestas para todas las edades.