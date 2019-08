La vicepresidenta en funciones, y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha cerrado la puerta a un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. "Esa es una opción que no está abierta, trabajemos en otra", ha zanjado durante una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Un día después de que Unidas Podemos enviara un documento para retomar negociaciones con el PSOE, el Gobierno por voz de su vicepresidenta ha insistido en la idea de que Unidas Podemos frustró el acuerdo en julio para un gobierno de coalición, por pretender imponerse a la formación que había ganado las elecciones. "Esto no es razonable", ha asegurado la vicepresidenta.

En línea con el comunicado emitido este martes por el PSOE, Calvo ha resaltado las diferencias de calado en la visión que su formación y la de Pablo Iglesias mantienen sobre los temas de Estado.

"Incluso en la negociación les oímos decir que con ellos no habría 155", en referencia a Cataluña, "Pero es que la Constitución sigue vigente siempre con el partido socialista". La vicepresidenta también ha criticado que los morados quisieran ser "comisarios" en el Consejo de Ministros "para que no nos derechicemos. El partido socialista es el que más políticas de izquierdas ha llevado a cabo en el país, y no necesita comisarios".

El desencuentro parece total a 33 días de que termine la posibilidad de formar un Gobierno. Sobre la nueva propuesta de Unidas Podemos, repreguntada, Calvo ha insistido en que, pese a ser similar a la de julio, "el tiempo no ha pasado en balde" y que las fricciones constatadas harían inviable el día a día en el Gobierno de la nación. La investidura fallida ha generado un rastro de desconfianza mutua entre ambas formaciones que afecta a "principios, criterios, actitudes y fórmulas de trabajo", ha reconocido la vicepresidenta.

Carmen Calvo ha acusado a Podemos de lanzar un "órdago" al vincular su apoyo a la entrada en el Consejo de Ministros, tal y como expresó el líder morado en una entrevista este martes en Antena 3. Y ha pedido que reconsideren su posición. A cambio de sus apoyos lo que el PSOE les ofrece es "un programa con leyes, con calendario y con prioridades compartido". En el Gobierno insisten en que si no hay opciones de llegar a un gobierno del PSOE en solitario con un programa progresista será por Unidas Podemos. "Es un órdago suyo, no nuestro".

"El presidente Sánchez ya lo dijo hace unos días: no voy a ser investido a toda costa, no contra mis convicciones, no para que la viabilidad y estabilidad de un Gobierno de la nación no funcionen en el día a día", ha recalcado la vicepresidenta Carmen Calvo.