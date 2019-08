Así se ha expresado este lunes el portavoz de Infraestructuras del PP en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, que ha asegurado que resulta "indispensable oír lo que piensan Les Corts" en relación al debate abierto en los últimos días por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, sobre la posible imposición de un peaje a las autovías.

Barrachina ha señalado que este debate "no es un calentón de verano del Gobierno, sino algo programado" y ha criticado que el año pasado se aprobó el Real Decreto Ley 18/2018, que establece que "con un simple acuerdo de Consejo de Ministros se podían imponer peajes en cualquier autovía de España".

El diputado 'popular' ha recordado que la medida prosperó en su convalidación en el Congreso "con el respaldo de grupos como el PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos" y tuvo "la sola oposición del PP", a la vez que ha indicado que "hablar de la imposición de tasas al turismo o de imponer peajes en autovías" resulta "lesivo" para la Comunitat.

"Para el PP, las autovías en España son gratuitas desde siempre y pueden seguir siendo gestionando adecuadamente nuestro país. Ni siquiera en el peor momento de la crisis económica de 2008-2014 se planteó esta posibilidad", ha aseverado Barrachina.

Asimismo, ha indicado que el PP "cree en la igualdad de trato y, por tanto, las cinco autopistas amortizadas tras 40 años de peaje deben pasar a ser gratuitas", ya que según el portavoz "ya han sido costeadas por los vecinos". Entre ellas están la ya abierta al tráfico Burgos-Armiñón (AP-1), la que vertebra la Comunitat Valenciana, Tarragona-Alicante (AP-7), y la de Sevilla a Cádiz (AP-4) -cuyos contratos concluyen este año- y la Zaragoza-Mediterráneo (AP-2) y tramos posteriores de la AP-7 en Cataluña.

"BLOQUEAR INFRAESTRUCTURAS"

El portavoz de Infraestructuras ha pedido al Consell que "salga de su pereza y se active" y ha señalado que "no se podía haber empezado la legislatura peor". "Somos los últimos en creación de empleo, en financiación y en recibir obra pública del Estado", ha criticado.

"Pedimos a Puig que no bloquee las escasas inversiones que puedan llegar del Estado y que no hipoteque a los valencianos con anuncios de nuevas tasas", ha añadido Barrachina, al tiempo que ha denunciado que "solo el 1% de la obra pública del Estado se lleva a cabo en la Comunitat Valenciana".

"A 30 de junio el Gobierno de Pedro Sánchez solo había invertido el 3% de lo previsto. Le queda un 97% por hacer y ante esta desidia nacional las escasísimas obras públicas que llegan son aquellas iniciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como el ensanchamiento de la V-21, en la que no hay forma de que el Botànic se ponga de acuerdo consigo mismo ni convencer al Ayuntamiento de València", ha señalado.

"INEQUÍVOCO RESPALDO A LAS ACTUACIONES DE FOMENTO"

Barrachina ha indicado que el PP ha presentado una iniciativa en Les Corts para reclamar al Consell el "inequívoco respaldo a las actuaciones del Ministerio de Fomento para que la ampliación de la V-21 no sea un límite a la llegada de visitantes y vecinos" y ha insistido en preguntar a Puig "por qué no defiende la financiación ni las obras públicas de los valencianos".

En este sentido, ha criticado que "resulta incomprensible que sean los dirigentes en la propia Comunitat Valenciana, como Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, quienes sean cicateros a la hora de recibir esos recursos del Estado". Según el 'popular', "lo mismo ocurre con la de la Generalitat, desde donde además ahora van a cerrar el grifo, con lo que se van a paralizar las inversiones".

Barrachina ha criticado que "el Consell de Puig, Oltra y Dalmau haya tenido el dinero justo para nombrar 116 asesores y ayudar al nacionalismo catalán con subvenciones y partir de ahí haya determinado que ya no se puede gastar más".

"No es posible que tengamos un President de la Generalitat que disfruta de 116 asesores y que se dedique a criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por bajar los impuestos a los madrileños", ha aseverado. "Lo que no dice el Gobierno de Puig es de dónde va a recortar, pero no va a hacerlo en ellos mismos y en sus amigos, en su aparato de propaganda, en sus asociaciones, ni en sus asesores".