Sobre las 12.48 recibieron el aviso y se movilizó el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) con un helicóptero, sargento de Alzira y una unidad de bomberos forestales.

Según estas fuentes, el hombre no estaba lesionado pero sí agotado, no tenía agua, hacía mucho calor y se había adentrado en una zona escarpada de difícil acceso de la que no podía salir.

Tras divisarlo desde tierra, los bomberos del GERA accedieron con el helicóptero y le rescataron, dando por finalizado el servicio a las 15.08 horas.