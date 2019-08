Un ferri procedente de Palma e Ibiza, de la compañía Baleària, ha encallado durante la noche de este viernes al sábado en la escollera del puerto de Dénia (Alicante) por causas que se desconocen. En el buque viajaban 393 pasajeros, que fueron evacuados y resultaron ilesos, según han informado la naviera y el 112.

El fast ferry Pinar del Río de Baleària encalló a las 23.20 horas de este viernes contra la escollera cuando iba a atracar en el puerto de Dénia, un siniestro por el que no hay que lamentar daños personales, ha detallado la compañía.

La embarcación transportaba a 393 pasajeros, 21 tripulantes y 70 vehículos. Todas las personas salieron ilesos y fueron evacuados con embarcaciones de Salvamento Marítimo, Guardia Civil del Mar y la Policía Local de Dénia. A las 00.25 horas tanto viajeros como personal de la compañía habían salido del buque y a las 2.13 horas se dio por finalizada la evacuación, según ha precisado el 112.

Además, Salvamento Marítimo ha desplegado a primera hora de la mañana de este sábado la barrera anticontaminación de forma preventiva, aunque no se produjo ningún vertido de combustible, ha explicado la naviera.

Para los pasajeros con vehículo a bordo, que no pudieron ser desembarcados, Baleària ha habilitado dos autobuses, uno con destino a València y otro a Alicante, con paradas ambos en distintas poblaciones.

La compañía ha asegurado que se mantendrá en contacto con estos pasajeros que aún tienen el vehículo a bordo para informarles de cuándo podrán retirarlo. Además, ha desembarcado y entregado a los pasajeros todas las pertenecías que tenían a bordo.

La naviera reubicará a los clientes que tenían que viajar este sábado y en los próximos días con el Pinar del Río en la ruta Dénia-Ibiza-Palma, en los buques Cecilia Payne, Ramon Llull y Marie Curie.

Asimismo, una empresa de servicios subacuáticos está evaluando los daños registrados en el casco de estribor para poder elaborar el plan de reflotamiento del barco y trasladarlo a puerto, donde se podrá proceder al desembarque de los vehículos que permanecen en su interior.

Baleària colabora con las autoridades marítimas para determinar las causas del incidente y ha lamentado los perjuicios ocasionados a los pasajeros afectados.

Testimonios

Los testimonios de las personas afectadas revelan que en el barco se produjeron momentos de miedo y angustia: "Sentimos pánico. El barco empezó a arrastrar unos 15 ó 20 metros y a crujir. Hizo un 'crac' interminable. Fue un ruido horrible. Nos entró mucho miedo", declaró al diario Levante-EMV uno de los afectados, de nombre Pere, que añadió que "cogí el chaleco salvavidas y se lo puse en seguida a mi hija".

Este pasajero explicó que "tenemos el coche atrapado en el barco. También tenemos allí parte del equipaje" y que "no hemos dormido nada. Nos hemos acurrucado en las butacas. Estamos agotados y destemplados". Sobre las escenas vividas en el barco, Pere dijo que "los cristales están ahumados y no ves nada de lo que ocurre fuera. No teníamos aire acondicionado y hacía un calor horrible. Los niños lloraban y estaban muy asustados".

Otro pasajero, llamado David, afirmó que "yo me asusté cuando salió la tripulación con el chaleco salvavidas ya puesto, y nos dijeron que nos lo pusiéramos todos los pasajeros". Este viajero, natural de Albacete, señaló que en un principio la tripulación dijo que iban a ser remolcados, pero luego avisaron por altavoces que "la cosa era más grave y que nos tenían que evacuar".

Pedro, un pasajero natural de Madrid que viajaba con su esposa y sus dos hijos, dijo que "todo fue muy descontrolado". "Estamos todavía desconcertados. Tras evacuarnos, resulta que no hay ni una plaza de hotel libre en 100 kilómetros a la redonda, y tampoco había taxis. Hemos tenido que hacer noche aquí. Tenemos el coche y las maletas en el ferri. Es un desastre", añadió.