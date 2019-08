El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la adjudicación temporal de la plaza a su hermana como directora de un conservatorio público de Málaga, un procedimiento "absolutamente limpio y normal", ha dicho, incidiendo en que la Inspección Educativa es "la única competente a la hora de hacer una selección de personal que ha sido limpia y transparente".

Moreno, en declaraciones a los periodistas en Málaga, ha aclarado motu proprio las informaciones sobre esta polémica y ha lamentado el "uso" por parte de algunas formaciones políticas de esta situación: "Me sorprende mucho viniendo del PSOE, que tendría mucho que callar de lo que aconteció a lo largo de 37 años en Andalucía".

"Hemos venido a construir un nuevo porvenir a los andaluces y nunca ningún nombre ni ningún apellido va a condicionar ninguna selección de personal. Eso se ha acabado, eso era parte de tiempos anteriores", ha defendido Moreno, quien ha incidido en que a este proceso de selección temporal "se ha presentado quien ha querido, de manera voluntaria y libre y donde la Inspección Educativa ha tomado una decisión desde el punto de vista técnico y funcionarial".

Moreno ha lamentado que se haga una "persecución" a una funcionaria pública —en referencia a su hermana— "desde el año 2004 y que la Inspección Educativa ha seleccionado para un relevo transitorio, una sustitución de menos de un año y que se haya levantado toda esta polvareda". En este sentido, ha reiterado que en el nuevo Gobierno andaluz las cosas se hacen "por criterios de capacidad, de libre concurrencia y a través de lo que dispone nuestra propia estructura, la Ley de Función Pública y nuestas normas existentes".

"Nunca me he entrometido ni he hecho injerencias en la Inspección Educativa; jamás he intervenido en nada y pido que sean respetuosos con el resto de aspirantes. Perseguir a una funcionaria por ser quien es le hace un flaco favor a toda la función pública", ha sentenciado Moreno.

Sobre por qué se ha elegido a la persona que quedó en segundo lugar, con más puntos por tanto que la segunda, el presidente andaluz ha reiterado que "así lo ha determinado la Inspección Educativa". "Si ha Inspección ha dicho que esa persona —la que ha denunciado los hechos— en un momento determinado cesó de sus funciones no tenía sentido que volviera a esas funciones".

"Es lo que dice la Inspección y como presidente tengo que respetar la función pública y a los órganos de la función pública", ha reiterado el presidente de la Junta de Andalucía, quien ha señalado que ha habido cuatro aspirantes "y tengo el máximo respeto a todas".