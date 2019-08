"Antes del sector inmobiliario, tuve la fortuna de haber cantado ópera como solista con algunos de los artistas más famosos de la actualidad, como Plácido Domingo o Mirella Freni". Así se presenta en su perfil de Linked-In Patricia Wulf, una de las nueve mujeres que ha acusado al cantante español de acoso sexual.

Wulf, una mezzosoprano que cantó con Plácido Domingo en la Ópera de Washington, fue la única de las nueve que aceptó ser identificada. Las demás solicitaron anonimato, indicando que, o bien siguen trabajando en el sector y temen represalias, o tienen miedo de ser humilladas e incluso acosadas públicamente.

En la Ópera de Washington, donde Domingo fue director artístico y después director general durante 15 años, la mezzosoprano Patricia Wulf dijo que el cantante le susurraba la misma pregunta noche tras noche: "Cada vez que bajaba del escenario, estaba entre bambalinas esperándome. Se pegaba a mí, todo lo cerca que podía, ponía su cara directamente junto a la mía, bajaba el tono de voz y decía 'Patricia, ¿tienes que irte a casa esta noche?'".

En su perfil de la red social, Wulf añade: "Echo de menos la escena, las luces, los ensayos y sobre todo... morir en el escenario, aunque estoy contenta con el sector inmobiliario y la flexibilidad que me da porque presenta muchos retos a diario y las habilidades de trato personal son importantísimas para afrontarlos".

"No conozco a Patricia Wulf. No quiero dudar que a esta señora le haya tocado una pierna y le haya parecido un horror, pero que le diga entonces 'no me toques las piernas' y punto pelota. Es posible que a una mujer le llames guapa y se ofenda, pero de ahí a decir que es un acosador sexual no lo puedo permitir", aseguró este miércoles la soprano Ainhoa Arteta en defensa de Domingo.