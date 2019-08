El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, salió el miércoles de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para ser operado del oído en un hospital de Manresa (Barcelona), han informado fuentes de la entidad soberanista, que han apuntado que la operación no es grave.

Según ha publicado Regió7, la intervención quirúrgica al presidente de Òmnium -en prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017 por el proceso soberanista- fue el miércoles en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Por otro lado, el Tribunal Supremo acordó el mismo miércoles que no se pronunciará sobre el permiso extraordinario de salida de prisión solicitado por Cuixart para el nacimiento de su cuarto hijo hasta que no se tenga constancia de la proximidad del alumbramiento -se espera para el 22 de septiembre-.

La Fiscalía no se oponía a la concesión de este permiso, aunque sí que resalta no obstante que "debe concederse con las medidas de seguridad adecuadas" pues "no debe olvidarse que varios de los procesados están en situación de rebeldía y que todos ellos cuentan con el soporte de una infraestructura bastante para conseguir la sustracción a ala acción de la justicia".