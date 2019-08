El secretario electoral del PP, el diputado valenciano Vicente Betoret, asegura que la relación entre la dirección nacional de Pablo Casado y la autonómica de Isabel Bonig es "fluida" y "buena", por lo que descarta un cambio de nombres al frente del PPCV a corto plazo y recalca que será en el congreso regional, que se celebrará en 2020 o 2021, cuando la militancia decidirá si se mantiene o no a la actual presidenta.

"No estamos ahora en eso", defiende en una entrevista a Europa Press, y sostiene que en el cónclave será cuando "cualquier afiliado que tenga interés se podrá presentar y el resto elegirá quién debe representar al PPCV", con lo que "la mayoría decidirá si Bonig sigue como presidenta y, si no, otra persona". "Pero no creo que ahora mismo sea algo vayamos a abordar en breve", insiste.

De esta manera, garantiza que "las renovaciones, si se tienen que producir, vendrán por el cauce ordinario" del congreso. También apunta que "ni se ha valorado" que la dirección del PP pueda establecer un candidato previamente: "No estamos ahora en eso; estamos en conseguir que la legislatura eche a andar, sobre todo en España".

Así, ante la incógnita de si Pedro Sánchez seguirá como presidente del Gobierno o si habrá elecciones en noviembre, Betoret mantiene que "las cuestiones internas pasan ya no a un segundo, sino a un tercer o cuarto plano" cuando se pone en marcha la maquinaria electoral.

Primero veía prioritario "cerrar el acuerdo en Madrid" entre PP, Ciudadanos y Vox -con la proclamación de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso como presidenta este pasado miércoles- y que "se determine si habrá gobierno o elecciones". A su juicio, estos frentes centran "todo el interés y atención" del PP.

Si finalmente hay elecciones, promete que en el PP pondrán "toda la maquinaria para que haya certidumbre y estabilidad y dar un poco de normalidad y tranquilidad a los ciudadanos, la economía y los mercados; en definitiva, a todo lo importante".

NO SE PLANTEA VOLVER A VALENCIA

Betoret, que en septiembre se estrena como portavoz del PP en la Comisión de Economía y Empresa del Congreso, asegura que actualmente no se plantea volver a Valencia, donde fue diputado la pasada legislatura en Les Corts y presidió el PP provincial.

Entonces aspiraba a repetir en el cargo al frente del PP, aunque finalmente se constituyó una gestora hace dos años tras un proceso en el que también se presentó para la dirección la considerada candidata de Bonig, Mari Carmen Contelles.

Esa vuelta a Valencia sería "incompatible", recalca, con su reciente salto a Madrid. "Salvo que el presidente Pablo Casado me dijese que lo tengo que hacer, que no creo, no entra en mis planes ahora mismo. Estoy en Madrid con la intención de dedicarme a lo que me han encomendado, tanto en el partido como en el Congreso", subraya.

Respecto al PP provincial, -cuya gestora está presidida por Juan Ramón Adsuara-, Betoret condiciona de nuevo el congreso para la elección de la dirección a la situación política nacional y remarca que es algo que tienen que valorar los alcaldes, concejales y afiliados, puesto que no le "corresponde" a él y "estaría feo" que lo hiciera.

Eso sí, garantiza que "al final, todo el mundo trabaja con la mejor de las intenciones y el objetivo común de mejorar la situación del PP". Otra de las metas que destaca es "que vuelva a ser un partido ganador en la Comunitat Valenciana, un partido que gana elecciones y está preparado para gobernar la Generalitat, todos los ayuntamientos y las tres Diputaciones". "Ese es el partido en el que todos pensamos; es el interés que tenemos todos", exclama.

CÉSAR SÁNCHEZ DEJA "UN LISTÓN MUY ALTO"

Precisamente sobre las Diputaciones, Betoret destaca que el PP haya logrado mantener la de Alicante, ahora con Carlos Mazón al frente, "una persona que tiene experiencia en la gestión, ha sido director general y diputado y va a ser un grandísimo presidente". También cree que "recoge un listón muy alto que dejó César Sánchez y va a hacer un trabajo excepcional".

En el caso de Castellón, lamenta que el PP haya "perdido la mayoría solo por un voto", y en la de Valencia que no haya logrado "suficientes para ser alternativa a un gobierno del PSOE". "Tenemos que rearmar el partido para que en las próximas elecciones tengamos el mayor número de alcaldes", reivindica.

En cuanto a la relación Diputaciones-Generalitat, denuncia que las de Alicante y Castellón tuvieran que convertirse la pasada legislatura en "salvaguarda de los derechos de muchos ciudadanos, atropellados por medidas absolutamente disparatadas y aleatorias del Botánico, como el ataque furibundo contra la educación concertada".

Esto se debe, a su juicio, a que el Consell "pretendía vaciar las Diputaciones y que funcionen como un banco público". Ante ello defiende el papel que siguió la de Alicante con César Sánchez, al presentar recursos judiciales, una línea que cree que continuará Carlos Mazón, pues "los dos son personas absolutamente dialogantes que van a defender a capa y espada a los alicantinos".

AUGURA "PROBLEMAS" ENTRE LOS SOCIOS DEL BOTÀNIC II

En clave autonómica, tras el acuerdo del Botànic II PSPV-Compromís-Unides Podem, Betoret sostiene que "ya no empezaron bien y en algún momento empezarán a tener problemas". "No nos van a aprobar ninguna ley, como la pasada legislatura", critica, aunque confía en que sus compañeros de Les Corts "se van a dejar la piel".

"Venían a rescatar personas y no decían que era a las personas de los partidos del Botánico; lo hicieron la pasada legislatura y ahora lo exageran un poquito más", afea al hilo de la expresión que utiliza habitualmente la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra.

Y a nivel local, en el Ayuntamiento de València, augura "una legislatura llena de desencuentros" entre Compromís y el PSPV -las dos 'patas' del gobierno del Rialto-, pues considera que "no se fían unos de otros".

Por contra, destaca la "ilusión y ganas" del nuevo equipo 'popular' y pide "dar tiempo" a la presidenta del PP y portavoz del grupo municipal, "una persona con dilatada experiencia que va a hacer un grandísimo trabajo". "No tengo ninguna duda de que la próxima alcaldesa se llamará María José Catalá", proclama.