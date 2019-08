La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada una vez que la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, informó a la Fiscalía General de posibles indicios de delito en estas entidades.

El Ministerio Público ha informado de que ha remitido la denuncia de Justicia en relación a la actividad de las agencias de vientres de alquiler a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que proceda a la investigación de los hechos.

El Ministerio de Delgado explicó este lunes que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y afirmó que determinadas agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".

En su petición a la Fiscalía General, el Gobierno tuvo en cuenta la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

En declaraciones a Efe, la titular de Justicia, Dolores Delgado, detalló que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuantas.

Además de lucrarse, recalcó Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.

"Es un tema muy, muy grave", enfatizó la ministra, quien insistió en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y lamentó que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".

"Es necesario investigar a aquellos que se enriquecen con la gestación subrogada"

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de investigar a "aquellos que se enriquecen" con la gestación subrogada

"Para algunos se trata de una actividad económica que atenta contra la integridad de la mujer y se está investigando a ver si se está incurriendo en alguna ilegalidad para preservar a los padres y menores que tienen sus derechos; peor, aquellos que se enriquecen con estas actividades, hay que investigarlo", ha subrayado Montero este martes 13 de agosto en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Según ha precisado, el ministerio de Justicia "lleva tiempo buscando una fórmula para regularizar la situación" y evitar "ese riesgo de que las mujeres sean cosificadas para que otros puedan tener hijos como si fuera un derecho".

Además, Montero ha destacado la importancia de informar a los padres que se planteen recurrir a la gestación subrogada porque asegura que muchas veces hay parejas que no están informadas sobre lo que puede ocurrir. "Muchas veces las parejas se encuentran en situación de desamparo y nadie les ha informado de lo que podría ocurrir", ha afirmado.