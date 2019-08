El Ocean Viking, el barco fletado por Médicos sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée, realizó este lunes un nuevo rescate de 105 inmigrantes en el Mediterráneo central, con lo que en total son ya 356 los que lleva a bordo, con la incertidumbre de no saber en qué puerto los podrá desembarcar.

En su cuenta de Twitter, MSF explicó que este último fue "un salvamento delicado" porque poco tiempo después de haber distribuido los chalecos salvavidas, estalló un tubo de caucho y las personas que iban en el bote cayeron al mar.

En cualquier caso, señaló que esos 105 inmigrantes "están ahora en seguridad" en el interior de su barco con lo que ya suman 356 en total, dado que ya había recuperado a otros 251 en otros tres rescates en los tres días anteriores.

SOS Méditerranée ha cifrado en 300 personas la capacidad del Ocean Viking, que zarpó de Marsella el pasado día 3 y sustituye al Aquarius que había sido utilizado por estas dos ONG anteriormente para este tipo de misiones.

BREAKING: @SOSMedIntl and @MSF_Sea just completed a critical rescue. Minutes after lifejackets were distributed, a rubber tube on the fragile boat burst, causing people to fall into the water. All 105 people are now safely on the #OceanViking, where the total onboard is now 356. pic.twitter.com/l9uXmhRv9u