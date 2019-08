Según ha informado el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) en una nota, Los Fresones Rebeldes es una banda que se forma en el año 1995, en plena explosión del indie en España. En 1997 publican su primer álbum con Subterfuge, liderado por su gran single, 'Al amanecer', canción-himno que convirtió a Los Fresones en un grupo independiente que vendió miles de copias, consiguiendo sonar en todas partes y que aún "es recordado incluso allende de nuestras fronteras".

Los Fresones lideraron una nueva etapa de la escena musical del país mezclando influencias de los 50, los 60 y la nueva ola española de los 80 con guitarras aceleradas, voces aniñadas, casiotones y mucho sentido del humor, para cantarle al amor y al desamor, a las pequeñas cosas del día a día.

Además de 'Al amanecer' el disco contiene otras canciones de pop perfecto como 'Quiero saber, 'La inocente', 'El mensajero del verano' o 'Bola de cristal', entre otras. Con motivo de la reedición de este álbum el grupo ha iniciado una gira que le llevará a distintos puntos del país.

El grupo reaparece, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, tras conocerse el fallecimiento de su primera vocalista, quién triunfó con el himno 'Al amanecer' en 1996, aunque abandonó dos años más tarde la formación. 'Al amanecer' fue uno de los temas "más definitorios y primerizos" éxitos del indie español. La cantante destacaba por su voz ligera y por un toque adolescente que marcaría el comienzo de una banda que triunfó gracias a sus canciones pegadizas con un estilo de pop guitarrero y bailable.

AMPHETAMINE DISCHARGE

Amphetamine Discharge, desde su aparición en la escena independiente española allá por el año 91, se convirtió en icono de la movida alternativa sevillana de los 90, y destacó de entre la maraña de nuevas propuestas -llegando a ganar el popular concurso de maquetas de Disco Grande (Radio3) en su edición de 1993-.

A diferencia de otros grupos coetáneos, este cuarteto no se quedó en la mera imitación de estilos ni de modas. Ellos dicen que hacen ruido para divertirse, lo que sirve de referencia para saber que música hacen, noise o puede ser que una mezcla pop-punk y HC Rock de los 90 en definitiva.

Esta forma de estar en escena les permitió enfrentarse con éxito al público, ya sea solos o en festivales multitudinarios junto a gente como los británicos Oasis y Elastica, con discos como Rotaflex, Parking, producido por el mítico Andy Shernoff (Dictators) y grabado en Nueva York, esa rareza titulada We Come to Smash this Time (Pussycats, 1998) que reunía revisiones de temas de sus grupos favoritos o su último álbum, Raise your Addiction, con colaboraciones como Furia Trinidad y Josema Dalton.

En la actualidad, Amphetamine Discharge está compuesto por Aurora López (voz y guitarra), Loco de Mario (guitarra),Jose Antonio López (bajo) y Tatu Martín (batería).