Así lo ha aseverado Marzà en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha referido a la marcha del ente y ha abogado por que disponga de más recursos "para poder funcionar como verdadero tractor del sector audiovisual valenciano".

"De no tener radiotelevisión pública a tener, ya se ha notado la mejora, pero hace falta que el sector reviva aún más y que À Punt se vea como una inversión en información, en servicio público, cultural y en puestos de trabajo, además, de una forma transversal, ya que de ella dependen también en buena parte otros sectores como el de las artes escénicas o la música", ha razonado.

Preguntado por qué no tiene el ente que dirige Empar Marco ese presupuesto mayor, el conseller ha contestado: "Porque hasta ahora Les Corts Valencianes lo han decidido así".

En este punto, ha recordado la propuesta de su formación, Compromís, para que se destine a À Punt el 0,3% del presupuesto de la Generalitat "como marca la ley". "Yo, no solo como miembro de Compromís, sino como conseller de Cultura también lo pienso", ha recalcado.

GALA DE LOS GOYA EN VALÈNCIA

Por otra parte, el responsable de política cultural del Consell se ha referido a las conversaciones impulsadas desde el Ayuntamiento de València para que la ciudad acoja la Gala de los Premios Goya en 2021, coincidiendo con el centenario del nacimiento del director de cine valenciano Luis García Berlanga.

Sobre esta cuestión, Marzà ha comentado que "hay que explorar todas las vías, pero primero se tiene que fortalecer el sector y después vendrá celebrarlo". "La apuesta ha de ser por un sector audiovisual potente para que no solo tengamos el debate de si vienen o no los Goya, sino que estemos en condiciones de ganarlos por nuestras producciones", ha recalcado.

A su juicio, "se ha trabajado muy bien desde el Ayuntamiento de València en la captación de rodajes y también desde la Conselleria con ayudas, los Premis del Audiovisual, y desde la radiotelevisión pública".

"Ahora hay que dar un paso más para continuar fortaleciendo el sector y esa es nuestra prioridad. No decimos que no queremos que vengan los Goya pero no es nuestra prioridad en estos momentos", ha finalizado.