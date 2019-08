Shannon Holbrook y su pareja, Matthew Beach, son dos jóvenes de Birmingham (Gran Bretaña) que este pasado mes de julio viajaron a España, en concreto a Alicante, para pasar un periodo vacacional. Shannon estaba embarazada de seis meses y medio, pero a la semana de estar en la Costa Blanca, se puso de parto. Scarlett-Rose, su bebé, se adelantó casi tres meses y nació con un peso de 900 gramos en el Hospital de San Juan de Alicante. Ahora, esta pareja no puede volver a Inglaterra porque la niña aún no puede viajar.

El Daily Mail recoge la historia de esta pareja, a la que los médicos han dicho que la bebé no podrá volar hasta que tenga 35 semanas de vida, por lo que tendrán que prolongar sus vacaciones bastante más de lo previsto.

La cuestión es que Shannon (de 25 años) y Matthew (de 27), tienen donde quedarse, pero a una hora de Alicante. Por eso, la hermana de Shannon ha abierto una campaña de mecenazgo para recaudar dinero para que los jóvenes padres puedan pagarse la estancia y la manutención en la ciudad durante el tiempo que Scarlett-Rose tenga que permanecer en el hospital. Por fortuna para los padres, su seguro cubre los gastos médicos.

"Si ya es duro tener un bebé prematuro, imagina tenerlo en un país donde no conoces la lengua", declaró Matthew a The Sun. "Hace unos días la niña empeoró y hubo que ponerle respiración asistida, pero desde entonces se ha recuperado y ha ganado peso, lo que es genial. No podemos creer que esté con nosotros. Estábamos aterrados al principio, pero ahora está mejorando", declaró el joven padre.