Así se ha pronunciado este viernes el 'president' en Castelló al ser preguntado por los medios de comunicación por la petición de este jueves de la Unió de Llauradors, que ha solicitado que los cítricos y sus zumos, así como el vino, sean considerados "productos sensibles" dentro del acuerdo UE-Mercosur.

En este contexto, Puig ha apuntado que saben que Mercosur afecta "sobre todo al sector de cítricos" y la situación que puede generar, por lo que ha sostenido que están "claramente decididos a dar apoyo al sector citrícola". "No solo en Mercosur, sino en general en todo lo que significa la defensa de un sector fundamental para la economía valenciana y, sobre todo, para nuestra identidad", ha puntualizado.

Así, ha señalado que se deben hacer "reformas importantes y reformas estructurales y, al mismo tiempo, abrir nuevos mercados y frenar todo lo que sea negativo en el ámbito internacional".

En este sentido, ha exigido que los puertos, "sobre todo el de Rotterdam", tomen conciencia de la reciprocidad. "No es posible que los fitosanitarios que no se pueden en emplear aquí se puedan emplear en otros países y no pase nada. Estos productos no pueden entrar a Europa", ha aseverado Puig.