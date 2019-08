El informático de Eico Adrián de Pedro -hermano de Alejandro, supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Púnica- señaló en una declaración judicial realizada en 2014 a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso como su contacto en el PP para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011.

Así se desprende de la declaración que De Pedro prestó el 23 de diciembre de 2014 ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, adelantada por Vox Populi. Durante el interrogatorio, a cuyos audios ha tenido acceso Europa Press, el empresario valenciano dice sobre Díaz Ayuso: "Esa persona que le estoy diciendo, para mí, es más que un técnico que me hayan puesto en contacto para decir cambia esto, cambia lo otro".

De Pedro, explicó al juez que él vino a Madrid en una ocasión a trabajar en el proyecto con el equipo técnico y que ayudaba para la creación de páginas web. Negó desconocer quién del PP tenía que pagarle, puesto que esos asuntos los llevaba directamente su hermano Alejandro, aunque se trataba de "la época de Esperanza Aguirre".

"Yo sé con quién hablaba yo, Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía 'oye, me puedes ayudar en esto, me puedes ayudar en lo otro'", refirió el informático al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, quien insistió durante su interrogatorio si dicho contacto estaba en Génova, sede del PP y donde también se ubica la dirección del PP de Madrid. "Esa chica es una empleada del PP de Madrid", respondió entonces el compareciente.

"Mi percepción es que la gente de allí no tenía ni idea de redes sociales ni de posicionamiento web, y nosotros les formábamos y les ayudábamos en la campaña que había con Esperanza, que se presentó como candidata", explicó el experto al juez.

"Yo fui allí a Madrid a hacer una formación de posicionamiento, para que la gente supiera de estas cosas", añadió. "En cuanto acabaron las elecciones nos mandaron a freír pascuas, y casi desaparecemos", lamentó también De Pedro ante el juez.

Los contratos de mejora reputacional de candidatos del PP en varias localidades españolas forman parte de la investigación de esta trama presuntamente corrupta.

La imputación de sus jefas

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente la imputación en el caso de las expresidentas autonómicas Aguirre y Cristina Cifuentes, con quienes trabajó Díaz Ayuso. El actual magistrado del caso, Manuel García-Castellón, tiene pendiente de resolver este asunto.

Alejandro de Pedro fundó en 2010 Eico, una consultoría dedicada a la reputación e identidad digital de personas, organismos públicos y marcas privadas. Fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales de 2011.

Por otro lado, el diario digital Infolibre publica que Ayuso debe al Ayuntamiento de Madrid cinco años del IBI y señala un supuesto trato de favor por parte de la entidad pública AvalMadrid a la empresa de la familia de Ayuso, mediante un préstamo que no ha sido devuelto.

Génova no da crédito

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha asegurado este jueves que la dirección nacional de la formación no da "demasiado crédito" a las informaciones sobre presuntas irregularidades que afectan a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid y ha defendido que ella representa "una nueva etapa" del partido.

"Nosotros no le damos demasiado crédito a todas esas noticias que salen", ha rechazado De Olano en declaraciones a RNE. En el mismo sentido, ha desvinculado a la futura presidenta madrileña de la posible imputación de sus antecesoras, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, y ha sostenido que su proyecto es "nuevo" y "mira hacia delante y el futuro".

Para la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Díaz Ayuso ha demostrado "paciencia y una inteligencia notable" para acabar sumando apoyos para su investidura y no le sorprende que ahora afloren informaciones en su contra. "Esto no es nuevo. Este tipo de ataques no son nuevos y se producen de manera sistemática y reiterada. Tampoco me sorprende mucho", ha comentado la diputada en esRadio.

Piden acciones legales y otro candidato

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado este jueves que si atisbaran "cualquier rasgo de corrupción" que afectara a la futura presidenta 'popular' iniciarán las acciones legales que consideren oportunas. "Los madrileños no merecen vivir pendientes de quién va a ser el próximo consejero o alto cargo que aparezca investigado en la trama Púnica o en cualquiera de las tramas", ha criticado.

Por otro lado, Más Madrid ha solicitado una reunión de urgencia al resto de las formaciones en la Asamblea de Madrid para buscar una alternativa a investir Díaz Ayuso ante las "sospechas" que pesan sobre ella. Según la formación, "despierta más sospechas antes de prometer el cargo que todos sus antecesores" y por eso llaman a buscar "vías alternativas" a su investidura porque "no se encuentra en los cauces democráticos adecuados".

También ha opinado sobre el tema Ciudadanos. El secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, ha advertido que si algún miembro del futuro Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid acabara siendo investigado por corrupción política, esa persona tendría que dimitir.

"Con el PP hay firmado un programa de gobierno muy estricto ante posibles casos de corrupción, de manera que si hay algún imputado, tendrá que dejar sus cargos", ha subrayado. Además, ha señalado que, gracias a ese acuerdo firmado por ambos partidos, "se van a aplicar políticas para todos los aspectos que salen en las noticias" últimamente en relación con Díaz Ayuso, incluido "el control de subvenciones a presuntos chiringuitos políticos".