El alcalde de València, Joan Ribó, ha pedido apostar por una solución ferroviaria para la construcción de un acceso norte al Puerto de la ciudad y de tres estaciones intermodales (Port, Fonteta de Sant Lluis y Sagunto) para que estas actuaciones puedan estar financiadas por la Unión Europea (UE), que "potencia el tren". "Si es en base a camiones, no veremos un duro de inversión a nivel europeo", ha asegurado.

Así se ha pronunciado este jueves el primer edil al ser preguntado por los medios por las quejas de los empresarios, que defienden que el ferrocarril no llega a la puerta de las empresas.

"Tienen toda la razón, pero no necesariamente los camiones tienen que entrar en cualquier lugar", ha resaltado Ribó, al tiempo que ha añadido que si plantean una solución ferroviaria a los problemas de movilidad del Puerto, "podrá ser financiada por la UE".

En esta línea, ha advertido: "Si planteamos una solución en base a camiones, la tendremos que financiar los españoles y los valencianos, porque no veremos un duro de inversión a nivel europeo".

En este contexto, ha asegurado que en muchos puertos europeos plantean hacer una estación intermodal donde la salida del Puerto sea a través del tren y los camiones vayan a esa estación para cargar. "Es un poco la solución que proponemos", ha apuntado.

"Creo que hay que hacer una apuesta por el tren pensando en que València es un nodo fundamental del Corredor Mediterráneo. No desvinculemos el Puerto del Corredor, porque es un elemento fundamental, vinculémoslo y conseguiremos también que el Corredor avance por València", ha recalcado.

En este sentido, Ribó ha precisado que si la ampliación del Puerto "puede ayudar a acabar la estación intermodal y hacer los túneles para salir y dejar el túnel de serradora para el Puerto fundamentalmente, podemos ganar todos, el Puerto y todos los valencianos".

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, al ser preguntada sobre las declaraciones del PP, que alertó este miércoles que "el boicot y la paralización" a la ampliación hace que el Puerto "pierda oportunidades en favor de puertos como el de Barcelona o el de Algeciras", ha destacado que "tienen que hablar por no callar".

"Tenemos que encontrar el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad ambiental, el futuro de la ciudad y de nuestros hijos. Cualquier actividad que no tenga en cuenta una sostenibilidad a largo plazo y no garantice el futuro de nuestros hijos y contribuya a la emergencia climática es una decisión ruin que a medio plazo no es una buena decisión económica", ha subrayado Oltra.

En este contexto, ha defendido que la emergencia climática y el colapso ecológico "también es colapso económico". "Si tomamos decisiones económicas sin tener en cuenta la sostenibilidad ambiental, estamos favoreciendo el colapso económico. Eso desde un gobierno responsable no lo vamos a fomentar", ha garantizado.