En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que este martes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, acompañado por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y el vicepresidente de la Diputación, Francisco Toajas, mantuvieron una reunión con los alcaldes de los 50 municipios beneficiados por el Plan de Limpieza de cauces y arroyos que este organismo de cuenca pondrá en marcha en la provincia y que contará con una inversión de 5,2 millones de euros, cuyas actuaciones se ejecutarán especialmente en los municipios afectados por el temporal del pasado octubre.

Por su parte, el alcalde de La Roda de Andalucía, Juan Jiménez, acudió a dicha reunión a pesar de no estar invitado. El primer edil rodense, al conocer que su municipio estaba fuera del plan, ha expresado su malestar por ese asunto y solicitado una reunión con Confederación para que se tenga en cuenta a La Roda.

Jiménez ha acudido a la reunión para exigir que se actúe también en los cauces de La Roda de Andalucía, que fueron la causa de inundaciones en algunos puntos de las aguas torrenciales de 2018. El alcalde está a la espera de ser citado para una reunión con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

"Desconozco cómo se gestionó este asunto en su día, pero La Roda de Andalucía no está dentro de ese Plan de Limpieza. Por este motivo, he asistido a la reunión en Sevilla para exponer mi malestar como alcalde y he pedido que se tenga en cuenta a nuestro pueblo. El presidente de la confederación se ha comprometido en mantener una reunión conmigo para tratar este asunto y buscar una solución", ha explicado el primer edil rodense tras la reunión.

Próximamente, el Ayuntamiento de La Roda realizará una actuación de arreglo y limpieza del río Yeguas a su paso por la localidad, aunque el cauce, que está fuera del suelo urbano, le corresponde a la confederación y esperan que finalmente lo limpien.