De las 38 mujeres asesinadas en crímenes de violencia machista este año en España, solamente 8 habían denunciado previamente a su agresor. Eso supone un 21% de víctimas con denuncia previa, un porcentaje sustancialmente inferior al de años anteriores, cuando superaban el 30% del total.

El Gobierno interpreta que se está produciendo un "retroceso" en el "mensaje social" sobre la necesidad de denunciar la violencia de género.

"Las mujeres tienen que denunciar. Salgan y denuncien. Estamos para ayudar a prevenir, para reponer el derecho de las víctimas y para ser solidarios con el sufrimiento atroz", ha dicho la ministra de Igualdad, y vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, tras su visita al centro que coordina el sistema Viogen, encargado de hacer seguimiento a los casos de violencia machista.

"Hay que denunciar para seguir avanzando. En el año 2008 el 30% de las mujeres denunciaban, en 2019 el 20% denuncia", lamentó Calvo, que recordó que también el entorno de la víctima puede avisar a los cuerpos de seguridad del Estado de la existencia de violencia de género. "Mejoraremos las respuestas, queda mucho por hacer, pero no nos podemos encontrar con que no lleguen al 20% las denuncias".

Acompañada de Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior y responsable del sistema Viogen, Calvo ha indicado que el sistema de seguimiento y valoración del riesgo de las maltratadas tiene activos los casos de 56.000 mujeres por todo el territorio español, de las que 400 están en situación de "alto riesgo".

Tras agradecer la labor de 32.000 especialistas coordinados en la materia, Calvo ha reconocido que "todo lo que se hace es poco y se necesita más esfuerzo en medios, coordinación y eficiencia" para atajar una situación "intolerable" como que haya 1.013 mujeres asesinadas en crímenes machistas (desde 2003). La última, una joven de 21 años a la que su expareja golpeó hasta matarla en L'Hospitalet de Llobregat.

En este sentido, la vicepresidenta y ministra de Igualdad ha considerado que urge "fortalecer" el pacto de Estado contra la violencia de género y ha reclamado "unidad de criterio" y "firmeza" a todos los partidos políticos e instituciones públicas. "No puede haber pasos atrás", ha señalado en alusión a Vox, partido que niegan esta violencia.

La investidura, responsabilidad de todos

A preguntas de los medios de comunicación, la vicepresidenta ha recordado que en este momento "no hay candidato con encargo para formar Gobierno", pero que aun así el PSOE "está trabajando" para una investidura que evite una nueva jornada electoral. Calvo ha acusado a PP y a Ciudadanos de "escurrir la responsabilidad" al no abstenerse en la investidura y ha considerado que la solución al bloqueo actual "no pasa por apartar al líder más votado y al mejor valorado en las urnas hace tres meses", en relación a la propuesta del Partido Popular de que Sánchez se aparte y deje hueco a un candidato consensuado entre "constitucionalistas".

Calvo también ha negado tajantemente cualquier nuevo contacto con Unidas Podemos, después de que la formación "rechazó" la fórmula de un gobierno de coalición, lo que culminó en la investidura fallida.

Sin querer adelantar de qué hablarán Sánchez y el rey Felipe VI, quitando trascendencia a un protocoario despacho veraniego, Calvo ha insistido en que la vía para que haya un Gobierno en España implica "hacer caso a las urnas". Y ha agregado: "Pero no depende solo de nosotros, sino de todos los demás".