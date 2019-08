El PP plantea, como fórmula para desbloquer la actual situación política nacional, el nombramiento por parte del Rey de un candidato alternativo y "de consenso" a Pedro Sánchez (PSOE), quien, según los populares, es actualmente el "elemento de bloqueo" de la democracia.

Esta propuesta ha sido puesta este lunes encima de la mesa por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, en Santander, donde ha participado en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular de Cantabria.

Así, se ha preguntado por qué tiene que ser Sánchez el candidato si no ha logrado reunir el apoyo suficiente del arco parlamentario para ser presidente al solo obtener el voto a favor de sus 123 diputados y el del parlamentario nacional del PRC, José María Mazón.

"El dilema no es entre Pedro Sánchez y elecciones, el dilema es si hoy tenemos un candidato que suscite la confianza de todo el arco palamentario y Pedro Sánchez hoy es presidente del Gobierno pero los que le hicieron presidente hace un año no se fían de él y por eso le dijeron no en junio y bajo mi punto de vista le pueden decir que no en septiembre", ha dicho García Egea, que incluso ha abierto la puerta a que ese "candidato de consenso" no sea del PSOE.

También ha planteado que se deje de gobernar a la alianza PP-Cs con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y desde el PSOE.

García Egea ha afirmado que, tras lo ocurrido con Bildu en Navarra, se ha demostrado, a su juicio, que el PSOE y Pedro Sánchez "no es de fiar" y, por ello, el PP "no puede abstenerse" ante el posible intento de investidura.

Tras el fracaso de la negociación para formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos, Sánchez no consiguió los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno en la sesión de investidura del 25 de julio y ahora tiene hasta el 23 de septiembre para evitar una repetición electoral.